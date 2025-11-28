MANFREDONIA. Questa mattina in *via Scaloria, un incidente stradale ha dato origine a un grave episodio di violenza.
Secondo le prime ricostruzioni, un giovane alla guida di un motorino sarebbe rimasto coinvolto in un incidente con un’Alfa Romeo 159 Station Wagon, a seguito di una mancata precedenza. Subito dopo il sinistro, la discussione tra i due si è accesa rapidamente, degenerando in una violenta aggressione.
Risulterebbero feriti.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Locale, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Gli agenti stanno acquisendo testimonianze e visionando le immagini delle telecamere presenti nella zona.
2 commenti su "Manfredonia, incidente in via Scaloria: dopo il sinistro scoppia una violenta aggressione (FOTO – VIDEO)"
Che schifo 😢
Città piena di ubriaconi…ad essere buono, tossici e malati mentali. Basti pensare che è l’unica località dove tutti guidano usando il cellulare e nessuno che controlli!