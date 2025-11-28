Edizione n° 5899

BALLON D'ESSAI

LEVA CROSETTO // Leva militare volontaria: Crosetto annunciato il disegno di legge
28 Novembre 2025 - ore  10:20

CALEMBOUR

"PAKY" // Foggia, De Zerbi dedica la vittoria contro il Newcastle al piccolo Paky
28 Novembre 2025 - ore  10:49

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, Manzella: “Vietato dare da mangiare ai colombi nella Villa Comunale”

COLOMBI Manfredonia, Manzella: “Vietato dare da mangiare ai colombi nella Villa Comunale”

Manzella denuncia la presenza quotidiana di pezzi di pane e panini abbandonati tra le aiuole e sotto le statue per nutrire colombi e tortore

Manfredonia, Manzella: “Vietato dare da mangiare ai colombi nella Villa Comunale”

Manfredonia, Villa Comunale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Nella Villa Comunale di Manfredonia, Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, denuncia la presenza quotidiana di pezzi di pane e panini abbandonati tra le aiuole e sotto le statue per nutrire colombi e tortore. Un gesto che potrebbe sembrare dettato dal buon cuore, ma che – sottolinea Manzella – è sbagliato e soprattutto vietato.

Manzella ricorda che alimentare fauna selvatica in ambito urbano è proibito e provoca effetti seri: la popolazione dei colombi è in aumento costante, generando problemi igienico-sanitari, accumulo di deiezioni, degrado, rischi per la salute pubblica e danni al patrimonio cittadino.

Secondo il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, chi ama davvero gli animali e gli spazi comuni non contribuisce a creare uno squilibrio ambientale che compromette il decoro urbano.

Manzella invita inoltre le istituzioni a intervenire con decisione: è necessario attivare controlli e divieti chiari per porre fine a questa pratica. Per Manzella, fare del bene significa prima di tutto conoscere le regole e agire con responsabilità.

1 commenti su "Manfredonia, Manzella: “Vietato dare da mangiare ai colombi nella Villa Comunale”"

  1. Non credo sia un emergenza, la max emergnza e non dare a mangiare ai politici parassiti e inetti che hanno procurato danni ingentissimi alla città.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO OLINE NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Il bordello è l'unica istituzione italiana dove la competenza è premiata e il merito riconosciuto.” Indro Montanelli

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO