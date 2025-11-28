Manfredonia, Manzella: “Vietato dare da mangiare ai colombi nella Villa Comunale”

Nella Villa Comunale di Manfredonia, Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, denuncia la presenza quotidiana di pezzi di pane e panini abbandonati tra le aiuole e sotto le statue per nutrire colombi e tortore. Un gesto che potrebbe sembrare dettato dal buon cuore, ma che – sottolinea Manzella – è sbagliato e soprattutto vietato.

Manzella ricorda che alimentare fauna selvatica in ambito urbano è proibito e provoca effetti seri: la popolazione dei colombi è in aumento costante, generando problemi igienico-sanitari, accumulo di deiezioni, degrado, rischi per la salute pubblica e danni al patrimonio cittadino.

Secondo il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, chi ama davvero gli animali e gli spazi comuni non contribuisce a creare uno squilibrio ambientale che compromette il decoro urbano.

Manzella invita inoltre le istituzioni a intervenire con decisione: è necessario attivare controlli e divieti chiari per porre fine a questa pratica. Per Manzella, fare del bene significa prima di tutto conoscere le regole e agire con responsabilità.