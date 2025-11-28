Edizione n° 5899

LEVA CROSETTO // Leva militare volontaria: Crosetto annunciato il disegno di legge
28 Novembre 2025 - ore  10:20

"PAKY" // Foggia, De Zerbi dedica la vittoria contro il Newcastle al piccolo Paky
28 Novembre 2025 - ore  10:49

Manfredonia, pneumatici tagliati all'auto di Sanitaservice. "Clima non più tollerabile"

"INTIMIDAZIONE" Manfredonia, pneumatici tagliati all’auto di Sanitaservice. “Clima non più tollerabile”

Nuovo episodio ai danni della società in house della ASL Foggia. Il sindacato: «Clima non più tollerabile, servono tutele e sicurezza per i lavoratori».

OSPEDALE MANFREDONIA

OSPEDALE MANFREDONIA, PRONTO SOCCORSO - IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
28 Novembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Ancora un atto vandalico ai danni di Sanitaservice ASL FG a Manfredonia. La FP CGIL Foggia ha espresso piena solidarietà al coordinatore aziendale Massimo Campanaro, che nella mattinata di ieri, recatosi all’Ospedale “San Camillo De Lellis” per ragioni di servizio, ha ritrovato l’auto aziendale con gli pneumatici tagliati nel parcheggio interno della struttura sanitaria.

Un gesto grave, che si inserisce in un clima definito dal sindacato «non più tollerabile» e che – secondo quanto denunciato – non rappresenta un episodio isolato. Negli ultimi mesi, infatti, si sarebbero verificati altri fatti preoccupanti ai danni della società in house e del personale impegnato quotidianamente nei servizi di supporto al funzionamento degli ospedali della provincia.

Per la FP CGIL Foggia non si può più parlare di semplici danneggiamenti, ma di una vera e propria escalation che impone una reazione immediata. Il sindacato chiede che vengano adottate tutte le misure necessarie a garantire sicurezza e tutela a chi opera nei presidi sanitari, a partire dal rafforzamento dei sistemi di controllo e vigilanza nelle aree più esposte, come parcheggi, ingressi e ambienti di servizio.

«Pretendiamo risposte chiare e interventi concreti – è il messaggio lanciato dalla FP CGIL –: chi lavora per garantire servizi pubblici essenziali deve poterlo fare in un ambiente sicuro, rispettoso e libero da intimidazioni». Il danneggiamento dell’auto di Campanaro viene letto come un segnale da non sottovalutare, perché colpisce un dirigente di una società pubblica impegnata in attività delicate e spesso poco visibili, ma fondamentali per l’operatività delle strutture sanitarie.

ricucci fp cgil
RICUCCI

Il segretario generale della FP CGIL Foggia, Angelo Ricucci, ribadisce la vicinanza al coordinatore e a tutti i lavoratori di Sanitaservice, chiedendo alle istituzioni e alla direzione aziendale di non abbassare la guardia. La richiesta è quella di un impegno condiviso – da parte di ASL, vertici aziendali, forze dell’ordine e amministrazioni locali – affinché episodi di questo tipo non si ripetano e venga riaffermato con chiarezza che la tutela di chi lavora nei servizi pubblici è un interesse collettivo.

Nel frattempo, l’accaduto contribuisce ad alimentare il dibattito sulle condizioni di sicurezza all’interno e all’esterno delle strutture sanitarie, riportando al centro il tema della protezione di lavoratrici e lavoratori che, ogni giorno, garantiscono servizi essenziali ai cittadini, spesso in contesti complessi e non privi di tensione.

LASCIA UN COMMENTO