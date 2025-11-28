Bari, 28 novembre 2025. Con recente provvedimento, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha disposto la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per Antonio Lopez, assessore del Comune di Modugno, coinvolto nell’inchiesta che lo vede indagato per condotte contestate nell’ambito della gestione amministrativa dell’ente. La decisione è stata formalizzata nell’ordinanza depositata oggi dal giudice dott. Giuseppe Montemurro.

Nell’ordinanza – come si legge nel provvedimento – il magistrato ha valutato: la collaborazione dell’indagato, rilevata nelle sue dichiarazioni e confermata dal pubblico ministero; l’attenuazione delle esigenze cautelari, in particolare riguardo al pericolo di inquinamento probatorio; la riduzione del rischio di recidiva, sottolineata anche considerando la risonanza pubblica della vicenda; l’idoneità della misura domiciliare ad assicurare il rispetto delle prescrizioni, senza necessità del braccialetto elettronico.

È stato inoltre disposto per Lopez il divieto di utilizzare qualsiasi mezzo di comunicazione telefonica o telematica all’interno dell’abitazione.

Gli avvocati Antonio La Scala e Cristian Di Giusto, che assistono l’assessore, hanno espresso soddisfazione per il provvedimento, definendolo una vittoria importante dopo giorni intensi di lavoro difensivo. Secondo quanto riferito dall’avv. La Scala, la decisione del giudice «conferma la correttezza del percorso processuale e restituisce umanità a una vicenda che ha profondamente segnato il nostro assistito». «Siamo commossi», avrebbe dichiarato il legale, ringraziando il Tribunale per l’attenta valutazione degli atti e delle circostanze.

L’indagato era stato sottoposto alla custodia in carcere nell’ambito del procedimento penale relativo a condotte amministrative contestate al Comune di Modugno. Le attività investigative sono ancora in corso.