FOGGIA – Il Policlinico di Foggia compie un passo in avanti nel percorso di trasformazione digitale, ottenendo un più elevato grado di certificazione internazionale per l’uso delle cartelle cliniche elettroniche e l’integrazione con il Servizio sanitario nazionale. A certificarlo è l’HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society), una delle organizzazioni più autorevoli a livello mondiale nella valutazione della maturità digitale in sanità.

Attraverso la metodologia HIMSS® Assurance Framework™ (HAF), l’ente ha verificato l’allineamento del Policlinico alle principali dimensioni del modello di maturità digitale, riconoscendo il raggiungimento dello Stage 3 del modello HIMSS® EMRAM®, una delle scale di riferimento più diffuse per misurare l’adozione delle cartelle cliniche elettroniche nelle strutture ospedaliere.

Il risultato certifica diversi obiettivi centrali: la capacità di acquisizione e gestione dei dati (data capture) e lo scambio di informazioni sanitarie (Health Information Exchange), il coinvolgimento attivo dei pazienti nei percorsi di cura, l’utilizzo di strumenti di analisi (Healthcare Analytics) per valutare esiti e qualità dell’assistenza, oltre alla gestione della resilienza dei sistemi e all’adozione diffusa delle piattaforme digitali da parte degli utenti clinici.

Nel dettaglio, l’HIMSS rileva la piena adozione di documenti clinici elettronici strutturati, la presenza di sistemi di ordini clinici informatizzati (CPOE) e di prescrizione elettronica della terapia farmacologica, l’accesso digitale ai referti radiologici, cardiologici e di laboratorio e la disponibilità di immagini in formato DICOM e non DICOM. Viene inoltre sottolineata la presenza di flussi di lavoro standardizzati che contribuiscono a un migliore coordinamento delle cure, a una maggiore sicurezza per i pazienti e a una gestione più efficiente delle attività da parte del personale infermieristico.

«Questo risultato – afferma Paul Ronan O’Connor, amministratore unico di HIMSS Italia – riflette un forte impegno dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Foggia verso la trasformazione digitale, l’assistenza sanitaria data-driven, il miglioramento continuo della qualità clinica e dell’efficienza operativa».

Soddisfatto anche il Commissario straordinario del Policlinico, Giuseppe Pasqualone, che definisce il riconoscimento «un obiettivo importante» e una conferma del livello di preparazione raggiunto dal personale sulle tecnologie digitali. «Due anni fa eravamo al livello 1, oggi siamo al livello 3 – ricorda –. Il modello HIMSS, che va dallo zero al livello 7, rappresenta la valutazione di eccellenza digitale più utilizzata a livello internazionale. Essere a metà strada è motivo di orgoglio, ma anche uno stimolo a proseguire lungo questa direzione».

Per pazienti e operatori, la maggiore maturità digitale si traduce in percorsi più tracciabili, tempi di risposta ridotti, maggiore integrazione tra reparti e una più accurata gestione delle informazioni cliniche. Un tassello, quello della digitalizzazione, sempre più centrale nelle strategie di modernizzazione del sistema sanitario e nella capacità delle strutture ospedaliere di rispondere in modo efficiente ai bisogni di salute del territorio.