La Provincia di Foggia accelera sugli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici del Gargano. Con la determinazione n. 1989 del 27 novembre 2025, il Settore Edilizia scolastica, immobili ed energie alternative approva lo schema di contratto attuativo n. 3 relativo ai lavori in accordo quadro completo per il Lotto 2 – Manfredonia, autorizzando la stipula con il raggruppamento temporaneo di imprese “Manfredi Global Service – società cooperativa sociale” (capogruppo mandataria) e “Meit Multiservices s.r.l. a socio unico” (mandante).

L’atto ricostruisce il percorso che ha portato all’accordo quadro: dalla determinazione a contrarre n. 2217 del 24 gennaio 2023, con cui è stato approvato il progetto esecutivo per “servizi di manutenzione ordinaria e gestione delle parti edili/strutturali, oltre ai lavori di manutenzione ordinaria in accordo quadro completo”, fino all’aggiudicazione del Lotto 2, formalizzata nel 2024 e contrattualizzata con il rep. n. 8867 del 15 luglio 2024, successivamente integrato il 3 dicembre dello stesso anno.

Per la componente “lavori in accordo quadro”, il contratto attuativo n. 3 prevede un importo di 114.764,60 euro per lavori a base d’asta, al netto di un ribasso del 2,5%, a cui si aggiungono 90.129,73 euro per manodopera e 1.748,71 euro per oneri della sicurezza, per un totale di 206.643,04 euro, oltre IVA al 22%, per complessivi 252.104,51 euro.

Gli interventi riguarderanno cinque edifici scolastici: l’IISS “Del Giudice” di Rodi Garganico (ex tribunale), l’IPEOA “Lecce” di San Giovanni Rotondo, l’IISS “Publio Virgilio Marone” di Vico del Gargano, l’IPEOA “Mattei” di Vieste (convitto) e il Liceo “Galilei – Moro” di Manfredonia. Per questi plessi, il progetto esecutivo redatto dall’ingegnere Daniele Gelato – che ricopre anche il ruolo di direttore dei lavori – dettaglia opere edili e interventi finalizzati alla sicurezza strutturale e igienico-sanitaria, nel rispetto delle esigenze segnalate dai dirigenti scolastici.

Il quadro economico del progetto quantifica in 209.585,72 euro il totale dei lavori (comprensivi di manodopera e sicurezza) e in 46.108,86 euro le somme a disposizione dell’amministrazione, corrispondenti all’IVA. Il costo complessivo dell’intervento, pari a 255.694,58 euro, rientra nelle previsioni economiche già stanziate con la precedente determinazione a contrarre e imputate al capitolo 85300 del bilancio 2025.

I lavori sono già stati consegnati in data 15 aprile 2025, sotto riserva di legge, per garantire la continuità delle attività didattiche e scongiurare rischi per la sicurezza degli edifici, con una durata prevista di 150 giorni naturali e consecutivi e scadenza fissata al 10 febbraio 2026. La determina odierna, quindi, si concentra sull’approvazione formale del contratto attuativo e sulla regolazione degli aspetti contabili, confermando l’impegno di spesa e il ricorso all’accordo quadro come strumento “idoneo a dare esecuzione agli interventi manutentivi sugli edifici provinciali”.

Il provvedimento richiama, infine, la disciplina sugli incentivi per le funzioni tecniche, l’avvenuta stipula delle polizze fideiussorie e la tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla trasmissione agli uffici economico-finanziari per il visto di regolarità contabile.

A cura di Michele Solatia.