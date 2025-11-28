“Sono nato per dare amore”. La lettera dello zio Stefano per il piccolo Paky, il bimbo che ha commosso Foggia

Foggia piange in questi giorni il piccolo Paky, 8 anni, strappato alla vita da una malattia che non è riuscita però a spegnere il suo sorriso né la sua voglia di abbracciare il mondo. La sua storia, raccontata in queste ore da amici, scuola e associazioni sportive, ha scosso l’intera comunità foggiana.

Tra le voci più toccanti c’è quella dello zio, Stefano D’Amore, che ha voluto affidare a una lunga lettera il racconto di un amore “che non si può spiegare, ma che tutti hanno visto”. Un legame fatto di giochi, promesse, complicità, ma soprattutto di lezioni di vita ricevute da un bambino che si definiva così: «Sono nato per dare amore».

Al centro del loro mondo c’era un videogioco: Fortnite. È stato lo zio a farglielo scoprire, ricordando le prime partite di quel “piccolo cucciolo alle prime armi”: lui il “pro” che insegnava, il nipote che imparava. Ben presto però i ruoli si sono invertiti. Paky, a soli otto anni, è diventato il maestro: rimproverava lo zio, dettava le strategie, si muoveva con una sicurezza che lasciava tutti senza parole. Ogni vittoria, ogni “Vittoria Reale”, era il loro rito, il linguaggio segreto con cui si dicevano che si volevano bene.

Ma la vera partita, quella più dura, Paky la combatteva lontano dallo schermo, tra le corsie d’ospedale. Nonostante le terapie lo stancassero, trovava la forza di “mettersi di guardia” alla porta del corridoio: quello era il suo posto fisso. Si metteva lì per aspettare chiunque passasse e regalargli un abbraccio. Un gesto mai selettivo, mai a metà: abbracciava tutti, senza chiedere nulla in cambio. Chi lo ha stretto tra le braccia racconta di un’energia pura, di una promessa di amore per la vita che raramente si incontra negli adulti.

Per lo zio, il piccolo Paky è stato un maestro silenzioso: «Se io gli ho insegnato a costruire in un videogioco – scrive – lui ha insegnato a me la vita: a combattere, a non mollare, a non arrendersi mai anche quando tutto sembra contro di te». Una lezione che oggi pesa ancora di più davanti al vuoto dell’assenza: la sedia vuota nel salotto, la console spenta, il silenzio dove prima c’erano risate, litigi da gioco e esultanze condivise.

Nel suo addio, Stefano confessa anche una ferita che brucia: una promessa mancata. Per ogni medicina presa, per ogni cura affrontata, gli aveva promesso una PlayStation 5. Ogni volta che entravano in ambulatorio, racconta, Paky lo metteva “in mezzo” davanti a medici e infermieri, ricordandogli il debito. «Me lo sono meritato – scrive lo zio – perché quella promessa non l’ho mantenuta. Anche per questo ti chiedo scusa».

Il dolore più grande, però, sta nell’impotenza di fronte a una malattia più forte di qualsiasi amore umano. Nelle loro partite a Fortnite, quando lo zio “andava a terra”, Paky correva a raccogliere la sua scheda di riavvio per riportarlo in partita. «Tu mi hai sempre salvato – scrive Stefano – ma oggi io ti chiedo perdono perché per te non c’era nessun Punto di Riavvio disponibile. Questa è la sconfitta che non potrò mai accettare». Eppure, anche in questa sconfitta terrena, lo zio trova l’unica “Vittoria Reale” che conta: l’amore condiviso. Nelle sue parole, Paky “ha sbloccato il livello finale, l’unica zona sicura che dura per sempre, dove la tempesta è finita e la sua Victory Royale risplende più di tutte le stelle”. Un’immagine che mischia il linguaggio dei videogiochi al bisogno di credere che quel piccolo guerriero ora sia al riparo, oltre il dolore.

La lettera si chiude con un saluto che sa di promessa: quella di vivere portando con sé la lezione di Paky, ogni giorno, in ogni scelta, in ogni gesto d’amore. «Ti amo, mio nipotino coraggioso – scrive lo zio –. Sarai sempre nel mio cuore, il mio inarrestabile campione e la mia eterna fonte d’amore. Ci rivediamo nella lobby».

Un addio che Foggia fa suo, stringendosi attorno alla famiglia di questo bambino “nato per dare amore”, che con la sua breve vita è riuscito a far sentire tutti un po’ più fragili, ma anche un po’ più umani.

La lettera di Stefano D’Amore al nipotino Paky.

Amici e parenti, sono qui come suo zio, e mi trovo a dover raccontare un amore che non si può spiegare, ma che tutti qui abbiamo visto. Quando penso al mio Paky, non riesco a non sorridere pensando al nostro mondo: Fortnite. Sono stato io a farglielo scoprire, certo. Ricordo l’espressione concentrata di quel piccolo cucciolo alle prime armi. Eravamo un team perfetto: io ero il “pro” che impartiva le prime lezioni, lui era il nipotino che imparava. Beh, in fretta i ruoli si sono invertiti. Non passò molto che quell’ometto di otto anni non solo aveva superato lo zio, ma era diventato il mio maestro. Mi sgridava, mi dava i consigli migliori sulla strategia, e si muoveva con una sicurezza che mi lasciava senza fiato. Quei momenti con il controller in mano, le nostre litigate e le nostre esultanze per una Vittoria Reale, quelle erano il nostro rito, il nostro modo segreto di dirci che ci volevamo bene.

Ma c’era una cosa che Paky sapeva meglio di chiunque altro, una cosa che lui stesso ci ripeteva: “Sono nato per dare amore.” Ma quel piccolo campione aveva un cuore così grande che riusciva a darci più di quanto ricevesse. La sua vera missione non era Fortnite, ma dare amore al mondo intero. Nonostante le cure che lo stancavano, lui trovava la forza di mettersi ‘di guardia’ alla porta del corridoio dell’ospedale, il suo posticino d’onore. Aspettava chiunque passasse per quel corridoio, solo per acchiapparlo in un abbraccio. Un abbraccio che non era mai selettivo, ma un dare totale, senza chiedere nulla in cambio. Eravamo in tanti a riceverlo, ma ogni volta che si stringeva a qualcuno, si percepiva la sua energia pura, la promessa di quel piccolo grande amore che lui aveva per la vita. Il mio Paky, con la sua vita così breve, mi ha dato la lezione più grande di tutte. Se io gli ho insegnato a costruire in un videogioco, è lui che, ogni giorno, ha insegnato a me la vita: a combattere, a non mollare, a non arrendersi mai, anche quando ogni cosa sembra essere contro di te.

E ora, arriviamo all’assenza, ed è qui che la voce mi si spezza e la rabbia mi divora l’anima. Vado nel nostro angolo del salotto e vedo la sua sedia vuota al mio fianco, la sua console spenta. Quel silenzio è un colpo allo stomaco che mi toglie il respiro. C’è un grido dentro di me, una rabbia che non riesco a gestire, per l’ingiustizia di un destino che ti ha strappato via così, troppo presto. E se c’è un ricordo che mi fa male, Paky, è la promessa che non sono riuscito a mantenere. Ti avevo promesso quella PlayStation 5 per ogni medicina presa, per ogni cura affrontata. E tu, ogni volta che andavamo in ambulatorio a San Giovanni Rotondo, mi mettevi davanti a tutti i dottori e gli infermieri a ricordarmi il mio debito. Mi facevi fare una figura… e me lo sono meritato, nipotino mio. Me lo sono meritato perché non ho mantenuto la parola, e anche per questo, ti chiedo scusa. Mio piccolo compagno di squadra, tu mi salvavi sempre. Quante volte, in Fortnite, mi vedevi a terra, venivi a prendere la mia scheda di riavvio e mi riportavi in partita. Tu mi hai sempre salvato. E oggi… oggi io, tuo zio, ti chiedo perdono perché non c’era nessun Punto di Riavvio disponibile per te in questa partita. Questa è la sconfitta che non potrò mai accettare. Ma devi sapere che ho combattuto con te, Paky. Ogni giorno, con ogni fibra del mio cuore. E l’amore che ti ho dato è l’unica Vittoria Reale che conta.

Paky ha sbloccato il livello finale, l’unica zona sicura che dura per sempre, dove la tempesta è finita, e la sua Victory Royale risplende più di tutte le stelle. Paky, grazie per ogni risata, per ogni Vittoria Reale, per ogni abbraccio e per avermi insegnato il valore vero del combattere. Ti amo, mio nipotino coraggioso. Prometto che ogni giorno giocherò con la tua lezione di vita nel cuore. Ci mancherai immensamente, ma sarai sempre nel mio cuore, il mio inarrestabile campione e la mia eterna fonte d’amore. Ciao, Paky. Ci rivediamo nella lobby.

Il tuo zio scarsone e nabbo