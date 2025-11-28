TRINITAPOLI – Il Carciofo Violetto torna protagonista assoluto a Trinitapoli con la 16ª edizione della Sagra del Carciofo, in programma dal 28 al 30 novembre 2025. Un appuntamento ormai storico, promosso dalla Parrocchia Immacolata dei Frati Minori Cappuccini in collaborazione con il Comune e con il patrocinio della Provincia BAT, che mette al centro il prodotto simbolo dell’agricoltura locale e l’identità rurale del territorio.

Per tre giorni la città diventerà un vero e proprio percorso diffuso di sapori, incontri e intrattenimento, grazie alla partecipazione degli operatori agricoli e delle realtà produttive che animano la filiera del carciofo. In programma degustazioni, street food, convegni, visite guidate, momenti culturali e un ricco cartellone di spettacoli musicali e animazione per famiglie, giovani e bambini.

La Sagra si apre venerdì 28 novembre con il convegno “Credito, legalità e sviluppo rurale”, organizzato presso l’auditorium della Parrocchia Immacolata a cura della BCC Canosa Loconia. A seguire, l’apertura ufficiale degli stand e le prime degustazioni di carciofo fritto, accompagnate dalle note di Miguel Enriquez y Somos Cubanos Band, chiamati a inaugurare la parte musicale dell’evento.

Sabato 29 novembre la giornata prenderà il via con un focus sui “vantaggi dello sviluppo turistico per il territorio”, ospitato presso lo stand “Città di Trinitapoli”, a conferma della volontà di legare la vocazione agricola locale a una progettualità più ampia di promozione turistica. Nel pomeriggio spazio alla banda itinerante, all’animazione di strada e all’inaugurazione ufficiale della Sagra alla presenza delle autorità civili e militari. In serata, tra stand gastronomici e assaggi del Carciofo Violetto in numerose varianti, il palcoscenico sarà affidato a Sal Esposito e Napolitudine Band, con chiusura di giornata affidata al DJ set.

Domenica 30 novembre sarà la giornata più densa: stand aperti sin dal mattino, visite guidate alla Casa di Ramsar, artisti di strada e spettacoli musicali, tra cui l’“Apulian Drum Show”, il folk de La Cumbagneie di Sbulacchie e il live dei Quinze & Just For Us Live Band, prima dell’estrazione finale della lotteria che concluderà la manifestazione.

«Questa Sagra è il cuore pulsante della nostra comunità – sottolinea il coordinatore Damiano Marzucco – un momento in cui tradizione, lavoro e identità si incontrano. Anche quest’anno abbiamo costruito un programma ricco, pensato per valorizzare il nostro Carciofo Violetto e far vivere a tutti un’esperienza unica».

Sulla stessa linea il sindaco Francesco Di Feo, che definisce la Sagra «un orgoglio cittadino e un volano di sviluppo per il territorio», invitando residenti e visitatori a scoprire «la bellezza, la cultura e i sapori autentici di Trinitapoli».

Tra profumi, colori e musica, la Sagra del Carciofo si conferma così non solo festa popolare, ma anche strumento di promozione economica e turistica, capace di raccontare il territorio a partire dalla sua eccellenza agricola più riconosciuta.