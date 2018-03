“Cortelli 10” rassegna di Corto (e non solo)

Di:

Lucera – GIUNGE all’importante traguardo della decima edizione “”, la rassegna di cortometraggi ormai tradizionale appuntamento natalizio presso Masseria Sant’Agapito – C.da Santa Caterina di Ripatetta, Lucera (Fg): quest’anno l’appuntamento con il cinema “breve” è per il 29 dicembre a partire dalle ore 21,00.La serata, organizzata da– ideatore di “Cortelli” e curatore insieme adelle prime sei edizioni – in collaborazione con Annalisa Mentana ed il contributo tecnico di Vincenzo Mascolo, prevede la proiezione di cortometraggi internazionali e nazionali: stop-motion, effetti speciali, animazione e sperimentazione dei linguaggi cinematografici nei lavori selezionati per il pubblico della Masseria. Spazio anche al cinema indipendente di qualità prodotto in provincia di Foggia con la proiezione, in esclusiva, di “The Borderman”, il nuovissimo lavoro di Niki dell’Anno. Vera chicca della serata sarà inoltre la proiezione in anteprima di alcuni minuti di riprese rubate al set di “Caccemitt”, il road movie in salsa lucerina girato durante l’estate 2012 daMa la serata, dicono gli organizzatori, potrebbe serbare anche altre sorprese. L’evento – che quest’anno può vantare una locandina d’autore realizzata per l’occasione dall’illustratore e fumettista Mario Milano – sarà animato dall’autore e “presentattore” Gino Nardella e si concluderà con il duo strumentale tarantino Cannibal Movie che metterà “in scena” unaispirata alle sonorità delle colonne sonore dei cannibal movie italiani degli anni ’70.Redazione Stato