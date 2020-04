Manfredonia, autorizzazione a Nemesi per funzionamento “Casa per la Vita”

. CON recente determina dirigenziale del Comune di Manfredonia, è stata concessa – all’esito dell’istruttoria operata dagli uffici sulla documentazione prodotta e sopralluogo eseguito – l’autorizzazione al funzionamento della Casa famiglia o Casa per la Vita per persone con problematiche psicosociali, in possesso dei requisiti comuni alle strutture di cui all’art. 36 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e successive modifiche ed integrazioni e dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui all’art. 70 del medesimo regolamento. L’ente titolare e gestore è la “Cooperativa Sociale Nemesi”, con sede legale a Vico del Gargano, legale rappresentante: Adriana Silvestri, Presidente del C.d.A.. La denominazione della struttura è, con ubicazione in Via Pietro Nenni, 23 a Manfredonia. Capacità ricettiva: 14 utenti, così come previsto nella sezione ricettività di cui all’art. 70 del Regolamento Regionale 4/2007 ed in relazione alla capacità di ogni modulo abitativo; natura giuridica: Privata (Cooperativa Sociale), ente gestore coincidente con ente titolare della struttura.

