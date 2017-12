GDF

Cosenza. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza, delegati dalla Procura della Repubblica di Cosenza, hanno eseguito un provvedimento di sequestro di prevenzione emesso dal Tribunale Ordinario di Cosenza per un importo oltre 22 milioni di Euro nei confronti di quattro soggetti socialmente pericolosi per plurime condotte di evasione fiscale e di bancarotta. Gli accertamenti patrimoniali dimostravano la disponibilità di complessi aziendali, capannoni industriali, villa di pregio e terreni di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati e formalmente intestati a diversi soggetti appartenenti ad un medesimo nucleo familiare. Redazione StatoQuotidiano.it Cosenza, sequestrati beni per oltre 22 milioni di euro ultima modifica: da

