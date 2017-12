Dignità Autonome di Prostituzione al Bellini: nel cast HER

Di:

A grande richiesta torna al Teatro Bellini Dignità Autonome di Prostituzione, lo spettacolo che ha decisamente scardinato le convenzioni classiche del Teatro, con la sua natura di ‘esperienza’ teatrale, e non solo.

Fino ad oggi, in 10 anni, 42 edizioni e oltre 387 repliche, più di 400.000 spettatori/clienti hanno applaudito, ogni sera, dai 30 ai 50 attori in scena. I teatri più importanti delle maggiori città italiane hanno scelto di trasformarsi nel bordello più famoso d’Italia, la “casa chiusa dell’Arte”, vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti.

DAdP ha una formula consolidata, sulla quale il regista costruisce per ogni nuova edizione uno spettacolo che si rinnova ogni sera: la luce ‘rossa’ che avvolge il teatro già dall’esterno lascia intuire immediatamente la dimensione intrigante e stravagante che accoglierà il pubblico. Gli attori, rigorosamente in vestaglia o giacca da camera, come prostitute, adescano e si lasciano abbordare dagli spettatori/clienti che, muniti di “dollarini”, dovranno contrattare il prezzo delle singole prestazioni, le cosiddette “pillole di piacere”, monologhi classici e contemporanei scritti perlopiù dall’autore stesso.

Un’esperienza inusuale che vuole emozionare e far riflettere divertendo. Come dice lo stesso ideatore, autore e regista Luciano Melchionna: «DAdP è uno stupore nuovamente sollecitato, un teatro che non è auto-celebrativo, ermetico o fine a se stesso, ma prima di tutto magia e sogno». Un sogno che prende vita negli spazi più imprevedibili del Teatro, durante una serata che catapulta lo spettatore in una dimensione surreale e lo accompagna in un percorso itinerante, attraverso luoghi ‘segreti’, generalmente non accessibili.

Festeggia il Capodanno con Dignità. Il 31 Dicembre una replica speciale in un’edizione speciale.

Cast

Raffaele Ausiello, Lorenzo Balducci, Marjo Berasategui, Giovanni Maria Buzzatti, Lorenzo Campese, Viviana Cangiano, Mauro Cardinali, Federica Carruba Toscano, Betta Cianchini, Marika De Chiara, Veronica D’Elia, Valentina De Giovanni, Renato De Simone, Adelaide Di Bitonto, Sara Esposito, Adriano Falivene, Annarita Ferraro, Carla Ferraro, Emanuela Gabrieli, Emanuele Gabrieli, Martina Galletta, Sebastiano Gavasso, Raffaele Giglio, Her, Salvatore Lampitelli, Alessandro Lui, Giulia Maulucci, Dolores Melodia, Gianl, uca Merolli, Momo, Serena Pisa, Daniele Russo, Nicola Scagliozzi, Simona Seraponte, Enrico Sortino, Sandro StefaniniDario Eros Tacconelli.

fonte www.teatrobellini.it