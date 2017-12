Fine legislatura. Ipotesi elezioni il 4 marzo

Di:

(ANSA) La legislatura alle battute finali: in mattinata la conferenza stampa di fine anno del premier Gentiloni, mentre Mattarella si avvia a sciogliere le Camere; la data ipotizzata per le urne è il 4 marzo. Appello degli ‘Italiani senza cittadinanza‘ al capo dello Stato per approvare prima lo Ius soli, ma mancano i voti. La Costituzione della Repubblica italiana compie oggi 70 anni. Il ministro dello Sviluppo Calenda: serve una nuova Costituente, perché le riforme non vanno fermate.

(ANSA) – ROMA, 28 DIC – “Io mi occupo del governo di oggi, che è abbastanza, poi mi auguro che il Pd abbia un buon risultato e che questo faciliti la costruzione di un governo”. Lo afferma il premier Paolo Gentiloni nel corso della conferenza stampa di fine anno rispondendo a chi gli chiede un commento sulla possibilità delle larghe intese tra Pd e FI o di un’intesa tra i Dem e Liberi e Uguali.