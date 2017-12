Guerra della mozzarella, vince la Puglia contro la Campania

Di:

Via libera di Roma alla Mozzarella di Gioia del Colle Dop, nonostante l’opposizione del Consorzio della Mozzarella di bufala campana secondo cui sul mercato ci sarà confusione. La battaglia, oltre che territoriale, è politica: la partita era iniziata nello scorso mese di agosto. Adesso, dopo quasi 4 mesi, si avvia a conclusione: in attesa dell’ok definitivo di Bruxelles, Roma ha decretato che anche la Puglia può avere la sua Mozzarella Dop, nonostante la strenua opposizione della Campania. La comunicazione, con relativa polemica “geopolitica”, è arrivata dal deputato campano di Forza Italia Paolo Russo: «Con l’annuncio della pubblicazione del disciplinare sul sito internet e dell’invio della richiesta alla Commissione europea, il ministero dell’Agricoltura dà il via libera al marchio Dop per la Mozzarella di Gioia del Colle: ecco il regalo di Natale che il Pd, con il ministro Martina ed il governo italiano, hanno fatto agli allevatori della Campania e ai consumatori di tutto il mondo.

fonte www.corriere.it