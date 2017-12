Lucera. Forti raffiche di vento, fuori strada pullman Ferrovie Gargano

IMMAGINE IN ALLEGATO AL TESTO

Foggia. UN pullman delle Ferrovie del Gargano senza viaggiatori a bordo è uscito fuori strada a causa delle forti raffiche di vento. E' accaduto oggi pomeriggio sulla provinciale 133 tra Lucera e Biccari: illeso l'autista che ha subito dato l'allarme. Sul posto gli operatori di Ferrovie del Gargano, Officine Daune e i vigili del fuoco che hanno provveduto alla rimozione del mezzo.

