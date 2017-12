Manfredonia – Cerignola. Furti in località Tressanti, guardie giurate mettono in fuga i ladri

INTERVENTO GUARDIE GIURATE ISTITUTO DI VIGILANZA "CASALINO"

Manfredonia/Cerignola, 28 dicembre 2017. ANCORA furti e tentati furti nelle masserie in località Tressanti tra Manfredonia e Cerignola. La sera del 26 dicembre, verso le 19, ignoti hanno tentato di asportare furtivamente un trattore e di entrare in una masseria. Celere l’intervento di alcune guardie giurate dell’istituto di vigilanza “Casalino” di Manfredonia, arrivati sul luogo dei fatti pochi minuti dopo il suono dell’allarme di sicurezza. Qualche giorno fa, come già comunicato, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Manfredonia hanno tratto in arresto tre cittadini stranieri, due senegalesi e un ivoriano, perché colti nella flagranza del reato di furto aggravato in concorso, commesso nella località Versentino di Manfredonia. In particolare, i tre uomini sono stati notati da una guardia giurata in servizio di vigilanza, C.D. dell’istituto di vigilanza Casalino, mentre stavano caricando sulla loro autovettura alcuni pannelli presso-piegati di zinco, che avevano smontato da un capanno adibito a magazzino, dove fungevano da tettoia. L’addetto alla vigilanza allertava il servizio di pronto intervento “112” e immediatamente una pattuglia del Radiomobile arrivava sul posto. Nel frattempo, vistisi scoperti, i tre stranieri, saliti a bordo della loro autovettura, tentavano di scappare, venendo però raggiunti e bloccati, dopo un breve inseguimento, dalla pattuglia dei Carabinieri. fotogallery



