Manfredonia, FI “Rinvii su rinvii, Consiglio da comiche finali”

Di:

Manfredonia, 28 dicembre 2017. ”Toccato il fondo, si scava sempre più a fondo!. Ancora un’occasione per ‘macchiare’ la storia del Consiglio Comunale di Manfredonia. Una ex-maggioranza allo sbaraglio che, dopo il flop di giovedì scorso, convoca una nuova riunione di Consiglio Comunale per le ore 16 di oggi e chiede rinvii su rinvii, di mezz’ora in mezz’ora. Siamo alle comiche finali, peccato che Manfredonia non meriti tutto questo! Cari concittadini ricordate chi avete votato per governare la nostra città e in che condizioni l’ha portata. Il gruppo consiliare di Forza Italia continuerà a tenervi informati, nella speranza di poter liberare la città di Manfredonia da decenni di malgoverno. Col vostro indispensabile supporto!”.

E’ quanto scrive in una nota il gruppo consiliare di Forza Italia di Manfredonia, in seguito all’odierna seduta di consiglio comunale.

video Forza Italia

Da raccolta dati, dopo il raggiungimento del numero legale per lo svolgimento della seduta, il capogruppo consiliare del Partito Democratico, Damiano D’Ambrosio, ha chiesto un rinvio della seduta per “contrasti nella maggioranza” che non avrebbero consentito una discussione dei diversi accapo posti all’ordine del giorno.

Sono stati 15 i voti favorevoli per il rinvio della seduta, 6 i no (da parte dei consiglieri dell’opposizione), 1 astenuto.

In Consiglio si tornerà dunque domani alle ore 17, per la trattazione degli accapi posti al seguente Ordine del Giorno:

1. Ratifica deliberazione di G.C. n. 195 del 30/11/2017, avente per oggetto: “Art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 – Variazione di bilancio in via d’urgenza”;

2. Gestione delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Manfredonia – Atto di indirizzo;

3. Conferma istituzione dell’imposta di soggiorno e relativa decorrenza;

4. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, 1° comma, lett. A) sentenza del Tribunale di Foggia Sez. Lavoro n. 4754/2017;

5. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, 1° comma, lett. E) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 per interventi di somma urgenza della Protezione Civile a causa di nevicate eccezionali accadute nei giorni 6, 7, 8, 10 e 11 gennaio 2017;

6. Riconoscimento della legittimità debiti fuori bilancio ai sensi art. 194, comma 1, lettera A) TUEL sentenze n. 217/2017, 108/2017, 109/2017 e 156/2017 del Giudice di Pace di Manfredonia;

7. Riconoscimento della legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, 1° comma, lett. A) TUEL sentenza del Tribunale di Foggia Sezione Lavoro n. 9305/2015 del 21/12/2015;

8. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, 1° comma, lett. A) TUEL sentenze TAR Puglia Bari n. 445 e 446 del 27/04/2017;

9. Approvazione convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria tra il Comune di Manfredonia e il Comune di Mattinata;

10. “Regolamento per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici” aggiornato ai sensi del D. P. R. 74/2013 e L. R. 36/2016. Approvazione;

11. Approvazione Regolamento in materia di parcheggi pubblici a pagamento senza custodia e determinazione tariffe.

Italo Magno “Altro giro altra corsa”

”Oggi 28 dicembre 2017, scandaloso comportamento della maggioranza in Consiglio Comunale. Di rinvio in rinvio, dalle ore 16,00 della convocazione, si è arrivati alle 18,30, quando il capogruppo PD, Damiano D’Ambrosio, ha chiesto ancora un rinvio, dopo quello del 15 scorso, fino a domani, perché la maggioranza è divisa. Nell’aula sono volate parole grosse contro il Presidente del Consiglio, prof. Antonio Prencipe, e perfino una parolaccia (da parte del Sindaco). Nuova riunione domani pomeriggio, altro giro altra corsa, per una maggioranza che sembra avviarsi al fine corsa”.