Manfredonia. Rinvio Consiglio, Magno “Sono volate parole grosse”

Manfredonia, 28 dicembre 2017. “L’ulteriore rinvio del consiglio comunale indetto nel giorno del 28 dicembre è avvenuto in un clima sicuramente non pacifico e sereno: sono volate parole grosse (“Non c’è rispetto della maggioranza, qui si gioca sulla pelle della gente”), credo anche in diretta streaming, da parte del Sindaco Riccardi e di alcuni consiglieri nei confronti del presidente del consiglio Antonio Prencipe nel mentre della prima conta; la discussione dei punti all’ordine del giorno è stata spostata, ancora una volta, di 24 ore su richiesta del consigliere del gruppo PD D’Ambrosio”. Così lcune dichiarazioni telefoniche a caldo di Italo Magno, consigliere comunale del movimento Manfredonia Nuova.

“Il Sindaco è entrato in aula consiliare infuriato protestando sul fatto che era con altri consiglieri impegnato in altra riunione, di cui noi eravamo all’oscuro, e quindi impossibilitato ad intervenire in consiglio; si è andati oltre il normale svolgimento previsto dalle regole, così come il presidente Prencipe ha fatto notare. La riunione si è poi conclusa con votazione senza lasciare precedentemente spazio ad alcuna dichiarazione, pro e contro, relativa alla proposta di rinvio fatta dal consigliere D’Ambrosio come si prevede da regolamento”, continua Magno.

“Oggi 28 dicembre 2017, scandaloso comportamento della maggioranza in Consiglio Comunale. Di rinvio in rinvio, dalle ore 16,00 della convocazione, si è arrivati alle 18,30, quando il capogruppo PD, Damiano D’Ambrosio, ha chiesto ancora un rinvio, dopo quello del 15 scorso, fino a domani, perché la maggioranza è divisa. Nell’aula sono volate parole grosse contro il Presidente del Consiglio, prof. Antonio Prencipe, e perfino una parolaccia (da parte del Sindaco). Nuova riunione domani pomeriggio, altro giro altra corsa, per una maggioranza che sembra avviarsi al fine corsa”, questo si legge sul profilo Facebook di Italo Magno stesso.

A cura di Libera Maria Ciociola