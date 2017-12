https://st.ilfattoquotidiano.it

Di:



Manfredonia. Si è costituito anche a Manfredonia il comitato promotore di “LIBERI E UGUALI”, composto inizialmente dai rappresentanti di Art. 1 MDP – Possibile – SI, ma aperto a tutti coloro – donne, uomini, movimenti e associazioni- che vogliono condividere il progetto di RICONNETTERE SINISTRA E SOCIETA’. I temi dell’uguaglianza e della solidarietà, dell’ambiente come risorsa, della dignità del lavoro, della centralità dell’istruzione pubblica di qualità, sono i cardini sui quali si fonda questo progetto politico che, nell’assemblea di Roma del 3 dicembre u.s., ha individuato nella figura di Pietro Grasso una leadership in grado di dare ulteriore sostanza e credibilità all’iniziativa. Per adesioni e contatti: liberieugualimanfredonia@gmail.com. Si è costituito a Manfredonia il comitato di “Liberi e uguali” ultima modifica: da

