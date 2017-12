Foto sindaco COMUNE RICICLONE

Zapponeta diventa ufficialmente un Comune “Riciclone”. Nei giorni scorsi infatti, il Sindaco di Zapponeta, Vincenzo D’Aloisio, ha ritirato a Bari il premio come Comune Riciclone 2017, alla presenza del Presidente dell’Anci Antonio De Caro, dell’Assessore Regionale all’Ambiente Filippo Caracciolo e del Presidente Regionale di Legambiente, Francesco Tarantini. Legambiente, dal 2008, racconta e premia il lavoro delle amministrazioni comunali più virtuose nella gestione sostenibile dei rifiuti, e il Comune di Zapponeta quest’anno è rientrato tra questi. Con una percentuale di raccolta differenziata oltre il 70 % siamo il primo comune all’interno del nostro ARO di appartenenza (ARO FG 1) e tra i comuni limitrofi. E questa è una soddisfazione che ci porterà indubbi benefici economici ed ambientali. Infatti, anche la prossima bolletta sui rifiuti avrà un’ulteriore riduzione. Riduzione che si aggiunge al 10 percento già applicato da questa Amministrazione all’inizio del suo mandato. Cosa che ci inorgoglisce sia perché sono davvero pochi i comuni in Puglia ad applicare una diminuzione della TARI, sia perché è davvero straordinario vedere come i sacrifici e il lavoro degli amministratori, insieme all’attenzione e alla premura dei cittadini, riescano a produrre benessere comune. Zapponeta, premiato come Comune Riciclone 2017 ultima modifica: da

