Amici per caso – quinto episodio

Di:



Gianni Fatone protagonista del quinto episodio di “Amici per caso” In questo quinto episodio intitolato “la visita” Pamela ne combinerà un’ altra delle sue. Guest star dell’episodio: Gianni Fatone nei panni della madre di Pamela. Continuano gli equivoci di “Amici per caso” la sit comedy prodotta da Stato Quotidiano scritta e diretta da Vincenzo Moccia. Ricordiamo tutti gli attori coinvolti nel progetto: Miriana Di Tullo, Emilia Di Padova, Tonino Bitondi, Pasquina Gelsomino, Luca Della Torre, Daniele Marasco, Pia Andrea Impagliatelli e Vincenzo Moccia. Le riprese ed il montaggio sono a cura di Luisa Totaro con la supervisione del regista Vincenzo Totaro. Non resta che augurarvi buona visione.