È di ieri 26 dicembre la triste notizia di un tifoso interista deceduto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tale tifoso sarebbe morto dopo l’investimento da parte di un SUV di tifosi napoletani, accerchiati da tifosi interisti tra i quali il tifoso morto, armati di spranghe, cinte e catene. Questa è la cronaca dei fatti. Ma questo ci porta ad alcune riflessioni, non ne possiamo più di questo schifo nel calcio. Non si può morire per una maledetta partita di calcio. Si parla di Ultras, di mentalità ultras ma questo non è altro che un modo per delle persone che amano la violenza di sfogare i loro istinti animali. Basta!!! Toglietevi le sciarpe, i colori calcistici perché chi fa questo non è un tifoso. Il tifoso va allo stadio per amore verso i propri colori, la propria squadra. Chi guarda da fuori non ne può più davvero. Per poi parlare di quello che succede dentro lo stadio. Ieri in Inter Napoli continui cori razzisti contro Koulibaly, e cori a iosa contro i napoletani.

Basta io non sopporto più sentire “lavali col fuoco”, ma vi rendete conto? Quelle stesse persone hanno una famiglia, dei figli, sono stimati professionisti ma è possibile che quando entrino in uno stadio diventino animali? È di qualche settimana fa un mio articolo sulle scritte di Firenze. È possibile che dopo alcune settimane siamo di nuovo qui a parlare addirittura di un morto? Chiudiamo gli stadi. Per un mese, due tre un anno. Basta. Fin quando si capisce che il calcio è sport. In Inghilterra sono riusciti a mettere al loro posto gli Hooligans possibile che in Italia non riusciamo ad avere delle leggi che funzionino negli stadi? Ormai sono terra di nessuno. Non si può pensare di attaccare un essere umano con spranghe e catene. Proprio non se ne può più. Disse Benedetto Croce: ” La violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna ma soltanto distruttrice” Basta fermiamo tutto: CHIUDETE GLI STADI!!!!