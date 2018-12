Concerto di Allevi al Teatro Verdi

Di:

San Severo. Primo appuntamento con il nuovo anno per la Stagione Teatrale 2018 – 2019 organizzata dall’Amministrazione Comunale di San Severo – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Il prossimo giovedì 3 gennaio 2019 (porta ore 20,30, sipario ore 21,00) il Teatro Giuseppe Verdi avrà un’ospite d’eccezione con Giovanni Allevi con il suo EQUILIBRIUM – CHRISTMAS TOUR in compagnia dell’Orchestra Sinfonica Italiana. Lo spettacolo è fuori abbonamento.

“Si tratta di un evento eccezionale di portata nazionale – dichiarano il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura avv. Celeste Iacovino – uno degli ospiti di maggiore prestigio è atteso al nostro Teatro Verdi per una serata che si preannuncia emozionante. Allevi in concerto con uno spettacolo che prevede ospiti, canti natalizi riletti in maniera brillante ed originale dal grande talento del piano italiano ed internazionale”.

3 gennaio 2019 Giovanni Allevi EQUILIBRIUM – CHRISTMAS TOUR

con Orchestra Sinfonica Italiana

Prime esecuzioni, sorprendenti ospiti e brani natalizi: il regalo di Giovanni Allevi ai fan. Il compositore italiano più amato nel mondo è pronto a calcare prestigiosi palchi della penisola, per festeggiare l’incanto del Natale con l’Orchestra Sinfonica Italiana. Il concerto, oltre alla presenza di talentuosi ospiti, ed al regalo di inaspettate e sorprendenti prime esecuzioni, prevede anche una originale rilettura, per pianoforte e orchestra, delle più amate melodie natalizie di sempre. Un Equilibrium Christmas Tour inedito, che saprà scaldare il cuore di grandi e piccini. Giovanni Allevi, enfant terrible della Musica Classica Contemporanea, per le nuove generazioni è un autentico guru del rinnovamento della musica colta. L’Orchestra Sinfonica Italiana nasce dalla fusione delle esperienze classiche e liriche di alcuni tra i migliori professori d’orchestra italiani provenienti da importanti teatri nazionali.