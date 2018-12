Emergenza criminalità a Cerignola, accuse in Consiglio

Di:

Cerignola. Sospeso drasticamente il Consiglio Comunale monotematico sull’emergenza criminalità ieri pomeriggio a seguito di urla ed uno scambio di accuse consumatosi tra il sindaco Metta ed i consiglieri comunali di minoranza del centrosinistra.

Chiedevano interventi piccoli, a loro dire, i consiglieri di minoranza tra cui Annamaria Mirra, Tommaso Sgarro. Maggiori controlli da parte delle guardie municipali nella città, per esempio, per fronteggiare l’emergenza criminalità. Ed invece “Non hanno voluto votare il provvedimento da noi proposto” affermano i consiglieri di minoranza.

“Non è mai accaduto che un sindaco scappi dal consiglio cominciando ad insultare per creare clima di conflitto al fine di non far votare un documento dove noi proponevamo la discussione della ZTL, un maggior presidio notturno da parte delle guardie comunali, assistenza legale alle vittime di rapina o di violenza” le parole di Tommaso Sgarro a fine consiglio. “Una vergogna che non si era mai verificata prima nella storia democratica della nostra città. L’emergenza a Cerignola quindi è Franco Metta, perché se un sindaco intorno a questioni di questo genere, invece di fare quadrato, invece di creare una rete tra associazioni ed istituzioni, si mette ad urlare per non votare un documento proposto dalle opposizioni, ciò vuol dire che siamo in piena emergenza”.

I consiglieri di maggioranza non avrebbero presentato alcuna proposta per affrontare la questione, secondo i membri del centrosinistra. Se lo avessero fatto, i consiglieri di minoranza del PD ne avrebbero preso atto avviando il dibattito, come affermano gli stessi.

Grave, secondo i consiglieri di centrosinistra, anche l’assenza dei cittadini al consiglio che si teneva a porte aperte. Questo denoterebbe l’arrendevolezza della comunità di Cerignola di fronte al fenomeno della delinquenza. Una arrendevolezza ulteriormente avvallata, secondo la consigliera Mirra, dalla mancanza di proposte sul tema da parte dell’amministrazione Metta.

Di diverso avviso il sindaco.

“La proposta al prefetto da parte mia era che il commissariato di pubblica sicurezza di Cerignola venisse elevato a primo livello. La risposta dell’allora prefetto di Foggia fu che non c’erano le condizioni economiche né di elevata pericolosità che potevano giustificare un’iniziativa del genere” le parole di Metta nel suo infuocato intervento in consiglio “Ora vogliamo ridicolizzare questo consiglio facendo un documento che ripeta queste richieste? Minniti non ci ha risposto, le forze dell’esercito nemmeno, Salvini, se la Nutella gli lascerà un po’ di fiato, nemmeno risponderà. Poi mi chiedete perché la gente non partecipa alle riunioni del consiglio. Perché ripetiamo sempre le stesse cose”.

Secondo la versione del sindaco, le opposizioni non avrebbero sostenuto le iniziative dell’amministrazione Metta relative alla sicurezza. “Ci hanno chiesto di occuparci del tribunale, ma non si è pensato che questo comporterebbe l’elevazione a primo livello del Commissariato per la sicurezza. Cosa che non si può fare. Lo ha detto il prefetto. Abbiamo emanato il provvedimento contro i mortaretti non solo per il periodo natalizio, ma per sempre. Poi bisogna fare i controlli. Abbiamo però solo 30 vigili su 60 mila abitanti. Avevamo proposto la videosorveglianza e invece sono stati fatti comizi dalle opposizioni contro la videosorveglianza. Quando facciamo le multe ai SUV sull’area di parcheggio dei disabili ci dicono che sono illegali”.

Daniela Iannuzzi