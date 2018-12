Il Comune di San Severo assume 17 nuovi dipendenti

Di:

San Severo. In questi giorni il Comune di San Severo sta procedendo ad assumere ben 17 nuove unità di personale oltre che procedere alla trasformazione di un tempo part-time in tempo pieno e al passaggio alla categoria superiore (da livello B a livello C) di tre suoi dipendenti.

Tra le 17 assunzioni, 9 sono a tempo indeterminato, mentre 8 a tempo determinato, la cui durata, che si prevede essere di almeno un anno, è strettamente legata all’attuazione della misura nazionale di lotta alla povertà e inclusione attiva cosiddetta Reddito di Inclusione (REI).

“Un’operazione di tale portata in materia di personale – dichiarano il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Assessore al Personale avv. Celeste Iacovino – non si vedeva da decenni ed ha richiesto un notevole sforzo sia in termini di tempo impiegato che di risorse economiche investite. Il costo complessivo è di oltre mezzo milione di euro. Si tratta, tuttavia, di costi che non vanno ad aumentare la spesa corrente dell’ente e cioè non affaticano le casse comunali, trovando copertura con economie del personale andato in pensione nel 2018 e con entrate derivanti dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020, sul quale il Comune di San Severo è risultato beneficiario di oltre 1,6 milioni di euro in tre anni. L’operazione apre una nuova stagione di potenziamento della tecnostruttura voluta con forza da questa Amministrazione Comunale che continuerà e si amplierà anche nel 2019. È infatti esplicita volontà di utilizzare al massimo la graduatoria di 35 amministrativi categoria C da poco pubblicata con determinazione 2147 del 11 dicembre, nonché portare a termine tutte le procedure concorsuali avviate nel 2018 tra cui assumono particolare rilievo quelle per il potenziamento del corpo di polizia locale”.

Tra i nove nuovi dipendenti a tempo indeterminato, sette sono istruttori amministrativi categoria C assunti a seguito di espletamento di concorso pubblico indetto dal Comune di San Severo circa un anno fa, da destinare ai servizi dell’ente che presentano maggiori necessità; altri 2 sono assistenti sociali assunti a valere su una graduatoria in corso di validità presso il Comune di Manfredonia.

Gli 8 assunti a tempo determinato hanno diversi profili: 3 assistenti sociali, 1 educatore professionale, 1 psicologo, 1 istruttore direttivo amministrativo e 2 istruttori amministrativi e servono a formare la cosiddetta equipe multidisciplinare per la “valutazione delle condizioni sociali ed economiche” di quei nuclei familiari a rischio di esclusione sociale, oltre a rafforzare le azioni quotidiane di servizio sociale professionale e segretariato sociale.