La bellezza salverà il mondo, Bruneleski è Arte

Manfredonia (27/28/29 2018)

La bellezza salverà il mondo. (Fëdor Dostoevskij)

La bellezza di Brunelleski incontra 20 dei pionieri della fotografia.Una mostra allestita nella pasticceria Bruneleski a Manfredonia in corso Manfredi. Per la prima volta l’elegante locale Bruneleski espone la presentazione dell’opera dei fotografi.

Opere che si concentrano su paesaggi, tramonti e temi architettonici della città di Re Manfredi. Artisti che propongono il rapporto che gli umani hanno con il loro ambiente naturale ed artificiale,con perspicacia ed ironia. In questo modo non riflettono solo i cambiamenti culturali dei loro giorni, ma anche i cambiamenti nei modi di rappresentazione che sono parte integrante di questi territori.

Una cosa bella è bella anche con le luci spente “Bruneleski a Manfredonia è Arte”.