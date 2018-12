“Migliorarsi a piccoli passi” a Lucera

Di:

Lucera. L’edizione special di “Migliorarsi a piccoli passi” si chiuderà domenica 30 dicembre con la premiazione della squadra che meglio ha saputo interpretare il tema natalizio. La cerimonia, che avrà luogo alle 11 nella sede di Nutribell in Via Di Giovine. sarà il momento conclusivo della manifestazione che ha avuto per protagonisti circa cinquanta bambini seguiti da quattordici esperti (i fotografi Rocco Forte, Andrea Giardino, Andrea Vellonio e Davide Ventola, le costumiste Lucia Benincaso, Marianna Calabrese, Concetta Iannuzzi e Alida Paradiso, le parrucchiere Pina Casorio e Stella Pastore, le visagiste Antonella De Luca e Antonella Petito, e le scenografe Valentina Auricchio e Paola D’Ariano supportate dagli elfi volontari). Insieme, il 16 dicembre scorso, hanno dato vita a dodici scene in cui hanno ricreato alcuni temi legati al “Natale storico”, ambientato al Museo Fiorelli, e al “Natale che vorrei”, nella Biblioteca comunale, i due luoghi che quest’anno ospitano le case di Babbo Natale a Lucera.

Anche questa volta non è mancata la consueta gara di like sulla pagina Facebook di Migliorarsi, dove ciascuno ha potuto attribuire il proprio voto alle foto preferite. La giuria popolare ha decretato vincitore “Il Natale storico”, ambientato nelle splendide sale del palazzo de Nicastri, dal Salotto Cavalli alla cucina.

In realtà per questa edizione natalizia gli organizzatori, il lookmaker Carlo Ventola e Marina Corvino di Federmoda Confcommercio Foggia, hanno previsto dei premi per tutti i bimbi che hanno preso parte all’iniziativa.

«Per domenica mattina, trattandosi di una special edition, abbiamo previsto premi speciali per tutti, anche per la squadra seconda classificata – spiegano – e, come di consueto non mancheranno ospiti, sorprese e gadget».

La manifestazione è realizzata con il contributo del Comune di Lucera e della Banca popolare di Milano – Filiale 3 di Lucera, nonché con il supporto di alcune generose attività del territorio, tra cui Pasta Felicia, Pasta Puà, Oleificio D’Aries, Nutribell, Break & Bread e Maglia elettrodomestici.