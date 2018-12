“Per l’ospedale di Manfredonia niente medici”

“IL SERVIZIO trasfusionale dell’ospedale San Camillo De Lellis di Manfredonia corre il rischio di perdere l’accreditamento istituzionale per carenza di personale medico” è l’accorato appello lanciato dai presidenti di AVIS, FIDAS, Gruppo di lavoro ADMO di Manfredonia e AVIS di Mattinata, al presidente della Regione Puglia, al direttore generale ASL FG, al direttore sanitario ASL FG, al direttore medico del presidio ospedaliero di Manfredonia. La sezione medica di medicina trasfusionale di Manfredonia “è un punto di riferimento della nostra comunità” affermano i firmatari dell’appello “il cui livello di qualità è stato assicurato grazie alla abnegazione degli operatori”.

Che non può reggere a lungo lo sforzo richiesto. “Si sollecita pertanto – è la richiesta – un concreto intervento per risolvere le problematiche evidenziate per assicurare quanto meno il mantenimento delle performance acquisite se non il potenziamento di un servizio che garantisce la disponibilità di un farmaco salvavita quale è il sangue”.

QUELLO della insufficienza di medici che facciano fronte alle esigenze dei vari reparti superstiti dell’ospedale di Manfredonia, è ormai un tarlo che viene da lontano e progressivamente corrode quel tessuto sanitario che è il nerbo portante di un valido ospedale. L’appello del servizio trasfusionale è l’ultimo di una serie emessa dai vari reparti del San Camillo e tutti rimasti inascoltati o tamponati in qualche modo del tutto precario. Anche quest’ultimo appello in ordine di tempo, tutto lascia supporre rimarrà tra le scartoffie dei riferimenti a cui è stato inviato.

A SUPPORTARE tale congettura è la lettera della segreteria CISNAC indirizzata al direttore generale di ASL/FG Piazzolla, nella quale si fa notare come nelle delibere pubblicate sul BUR della Regione Puglia inerenti alla ricerca di personale medico “sono presenti il concorso per direttore di struttura complessa ortopedia, cardiologia, chirurgia, trasfusionale e psichiatria di Cerignola; ortopedia, patologia clinica e laboratorio, chirurgia w servizio psichiatrico diagnosi e cura di San Severo”.

MENTRE per Manfredonia “è presente – rileva la CISNAC – solo il concorso da direttore per la psichiatria e nulla, ad oggi, riguardo alle strutture complesse di medicina, chirurgia, ortopedia, cardiologia”. Una delusione non solo del personale che ha mantenuto alto il prestigio dell’ospedale di Manfredonia, presaga di prossimi tagli come l’esperienza anche recente attesta complice l’indifferenza delle autorità preposte cittadine. “LA PRESENZA del direttore SC oltre a pianificare e organizzare il lavoro e gli obiettivi da raggiungere è segno della volontà di mantenere aperto e potenziare il presidio ospedaliero di Manfredonia” evidenzia la CISNAC.

“Senza i necessari supporti – dichiara – dovremo pensare che si vuole declassare ulteriormente l’ospedale di Manfredonia. Un grave danno – rileva – nei confronti di un vasto territorio e della popolazione che hanno già pagato pesantemente con strutture chiuse o dimezzate, per scelte gestionali molto discutibili”.

Michele Apollonio