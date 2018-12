Rignano G.: di nuovo un’alba di fuoco!?

Di:

Rignano Garganico. ”Ennesimo incendio nelle prime ore della mattinata di oggi, a Rignano Garganico. Fortunatamente il tutto è stato subito domato, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. In primis, si sarebbe provveduto a chiudere la bombola del gas, al fine di evitare il peggio. Comunque sia, nessuno ha visto fiamme, ma solo fumo nero, che in un baleno ha invaso l’intero quartiere, diffondendo il suo acre odore di stoffa bruciata. Il fuoco si sarebbe sviluppato a porte chiuse all’interno del locale sito a piano terra in Via Gioielli, alias Via Processionale, cuore del centro storico, di origine e fattura medievale.

Questo potrebbe far pensare anche ad un auto-incendio, difficile al momento da appurare. Notevole il danno. Infatti, la casa abitata durante le vacanze estive e negli altri giorni comandati dell’anno da famiglia di oriundi del paese, ma residenti a Foggia, ha visto pressoché distrutto il proprio arredo, mobilio, letto, divani, ecc. Rovinati in parte anche gli intonaci della struttura.

L’incendio segue di alcuni mesi, altri due scoppiati nelle vicinanze durante la fine dell’estate. La notizia non appena saputa si è diffusa in pochi minuti di bocca in bocca nell’intera comunità.

Sull’evento stanno indagando i CC. della locale Stazione”.

A cura di Antonio Del Vecchio,

Rignano Garganico 28 dicembre 2018