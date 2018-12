Di:

Foggia. Troia – Incendiate nella notte 8 auto parcheggiate nella zona nuova residenziale.

Pare che ci siano stati già dei precedenti in passato e che non si tratti di racket, ma neanche di semplice vandalismo, come ipotizzano invece i carabinieri. Secondo voci raccolte dalla nostra redazione, potrebbe esserci qualche legame con l’eccessivo numero (ben 4) di rivenditori di auto usate presenti a Troia, bisognosi di incrementare le vendite.

Daniela Iannuzzi