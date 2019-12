. Tutto era avvenuto in una manciata di minuti e l’uomo era stato trasferito presso il pronto soccorso del San Timoteo di Termoli dove, inizialmente, sembrava che le sue condizioni non fossero gravi.

Condizioni che, invece, si sono aggravate nella nottata tra venerdì e sabato con il trasferimento di urgenza presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. I medici, però, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita di G.C.. Il suo cuore non ha retto alle complicazioni dell’investimento e ha smesso di battere nel corso della notte.

Fonte: quotidianomolise.com