Asl Bari, concorso infermieri Regione Puglia: 566 posti

ASL Bari, in esecuzione della deliberazione 2141 del 31 ottobre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 566 posti di CPS infermiere.

I posti saranno così ripartiti:

160 posti per la ASL BA

22 posti per la ASL BAT

42 posti per la ASL BR

120 posti per la ASL LE

45 posti per la ASL FG

59 posti per la ASL TA

76 posti per l’A.O.U. – OO.RR. di Foggia

10 posti per l’A.O.U. – Policlinico di Bari

14 posti per l’I.R.C.C.S. “Giovanni Paolo II” di Bari

18 posti per l’I.R.C.C.S. “Savèrio De Bellis” di Castellana Grotte.

Il 40% dei posti messi a concorso è riservato, ai sensi della lettera a), co. 3-bis, Art. 35 del D.Igs 165/2001 e s.m.i., in favore di titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso le ASL/A.O./I.R.C.C.S. della Regione Puglia che, alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale, abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze delle stesse Aziende nel profilo oggetto del concorso e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo Art. 3 del Bando, risultati idonei al termine della procedura concorsuale.

FONTE NURSE24.IT