. Così ha deciso il GIP del Tribunale di Foggia che ha accolto la richiesta dell’Avvocato Salvatore Vescera legale dei tre indagati, Della Malva Giuseppe (già noto alle forze dell’ordine), Langi Vincenzo (già noto alle forze dell’ordine) e L. L. (incensurato).

Lo riporta retegargano.it.

I tre garganici sono accusati del tentativo di omicidio di un compaesano che dopo essere stato invitato a salire a bordo della macchina in uso ad uno dei tre indagati, veniva condotto in una zona di campagna subito fuori Vieste, dove a quel punto ci sarebbe stata, secondo gli inquirenti, la colluttazione tra i tre. Il processo per i tre viestani inizierà nei prossimi mesi.

