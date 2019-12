Carapelle, cittadini segnalano via whatsapp: vandalismi, fermati minori

(II – FINE). “Nella notte appena trascorsa, invece, grazie a due segnalazioni di altrettanti, sono stati fermati ed identificati quattro ragazzi minorenni, che si stavano rendendo protagonisti di atti vandalici nei confronti di alcune strutture comunali e di un bar. I carabinieri sono intervenuti in maniera tempestiva”.

“Voglio ringraziarli pubblicamente – ha aggiunto il sindaco – per il contributo fornito all’incolumità pubblica dei miei concittadini e voglio sottolineare l’importanza delle segnalazioni al numero WhatsApp ( 333 360 0674), che danno la possibilità ai cittadini di interagire in tempo reale ed in completo anonimato. Grazie ai segnalatori, che hanno mostrato un grande senso di civiltà. La cooperazione tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine è sempre proficua”.