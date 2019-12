Dino Marino “Assurdo, chiude Pediatria al Masselli”

“Non avrei mai pensato che si potesse arrivare a tanto, il più grande ospedale della ASL FG: il TeresaMasselli di San Severo , invece, di specializzarsi sempre più, come del resto diceva il piano sanitario regionale, giorno dopo giorno decade, fino al punto di chiudere uno dei reparti che da anni é stato il fiore all’occhiello del nostro nosocomio: la Pediatria”.

Lo scrive su facebook il consigliere comunale di San Severo, Dino Marino.

“La chiusura del reparto avviene con una delibera dirigenziale dal 24/ 12/2019 che riporto tra le foto del post. Vito Piazzolla prima commissario poi direttore generale é il testimone compiacente o proprio l’artefice di questa situazione che si conosceva da tempo e che non poteva essere risolta unicamente con un approccio burocratico ma con una azione straordinaria, la più volte ho assistito nell’ultima consiliatura alle sue passerelle senza contraddittorio. É venuto a prendere in giro l’intera amministrazione comunale e la città, ho letto la delibera con cui ha chiuso il reparto: assurda e allo stesso tempo agghiacciante, una stilettata al diritto alla salute dei bambini dell’Alto Tavoliere. Intervenga Emiliano e metta fine a questo dilettantismo approssimativo”.

“La Regione non può permettere questo scempio sulla pelle dei piccoli delle nostre famiglie. L’amministrazione comunale immediatamente facesse sentire la propria voce sul piano istituzionale e mettesse in circolo tutte le azioni per tutelare i propri cittadini, chiamando a raccolta tutte le associazioni , i Sindacati, i medici di famiglia e i pediatri per costruire un comitato di lotta e di tutela della salute dei nostri bambini!”.