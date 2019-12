La corsa per le regionali e il limbo dei candidati pugliesi

. Consiglieri senza partito che attendono l’esito delle elezioni in Emilia Romagna per capire il da farsi, come fosse lo spartiacque fra il prima e il dopo, sebbene si tratti di medesime consultazioni elettorali ma di due regioni diverse. Inoltre riscontriamo la presenza di potenziali competitori verso via Capruzzi la cui lista a livello regionale non ha ancora deciso se presentarsi o meno. Più dettagliatamente, anche ex tarquiniani i quali, dopo l’endorsement del senatore, riguarderebbero con un certo interesse al centrodestra.

Il partito di Giovanni Toti sta intessendo dialoghi politici a Foggia ma soprattutto in provincia, perché nel capoluogo si registra un certa immobilità fra chi ha lasciato altro partito del centrodestra ma non decide se compiere l’ulteriore passaggio. Nel frattempo prepara l’arrivo in città di qualche big che ha aderito a “Cambiamo” per la prima presentazione ufficiale. In quanto a percentuali, per ora, si sente come la Lega agli albori in Puglia e si prefigge una federazione fra vari movimenti in campo.

Sospesi nel limbo delle decisioni, secondo alcuni addetti ai lavori, un 10% dei partecipanti. La nebulosa coinvolge il centrodestra e il centrosinistra, per certi aspetti è molto “foggiana” e risale alle comunali.

Pasquale Cataneo, candidato con Schittulli alle regionali del 2015, oggi si trova nel M24A che sta discutendo se partecipare o meno alla competizione del 2020. Critico con la gestione del sindaco Landella, alle comunali si è candidato nel centrosinistra per “La città dei diritti”. Con lui, proveniente dal centrodestra, anche Nicola Russo. Insieme contano oltre 1200 voti. Il primo degli eletti di questa lista, Giulio Scapato, sta valutando di correre alle regionali. Cosa faranno i suoi colleghi di maggio scorso, si candideranno personalmente, si accorderanno per sostenerne uno, torneranno al dialogare con il centrodestra ?

Alfonso Fiore, ex leghista, deciso all’impegno per le regionali, è stabilmente nel centrodestra ma senza un partito, più orientato verso la lista del presidente che al momento è sconosciuta.

Pippo Agnusdei e Giuseppe Pitta sono dati in arrivo verso la civica “Italia in comune” . Il primo è stato candidato con una delle liste di Emiliano nel 2015, il secondo è consigliere comunale di maggioranza a Lucera con il sindaco Tutolo. Se partecipassero alle regionali avremmo un rimescolamento di civici attinti direttamente alla fonte tutoliana, o passati dalle truppe di supporto al presidente.

Paolo Dell’Erba di Apricena potrebbe scegliere la lista di Giovanni Toti per ritentare la prova elettorale barese dato che 5 anni fa, con il Movimento di Schittulli, la vinse quello che era considerato il suo antagonista, Giannicola De Leonardis, oggi in Fratelli d’Italia.

I Popolari per la Puglia di Cassano pare che abbiano già definito la casella dell’ex leghista Massimiliano Di Fonso fra i loro concorrenti e quella di Sergio Clemente, nel 2015 candidato con “Emiliano sindaco di Puglia”, da qualche anno non iscritto al Pd, consigliere comunale nella lista “Foggia Popolare”.

Domanda delle domande sui nomi in lista: Leo Di Gioia, ex assessore della giunta Vendola e poi di Emiliano, elettore di Massimo Casanova alle europee, civico, scederà in campo per il 2020? Al momento non si sa ma è certo che, se optasse per il sì ed Emiliano vincesse le primarie, non entrerebbe in quelle civiche. Resta il rebus di Italia Viva, della possibilità di una lista propria insieme ad una civica e un candidato presidente o di altro candidato per cui possa scattare il voto del partito di Matteo Renzi.

In tutto ciò, la svolta è l’Emilia Romagna, forse.