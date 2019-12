Manfredonia. Gli armatori sipontini dell’età fiorente

21 dicembre 2019. Come promesso nel precedente mio articolo del novembre 2019 continuo con ulteriori informazioni, desunte dall’unica fonte privata del cantiere navale dei fratelli Prencipe. Colgo l’occasione di porgere i miei auguri natalizi a tutto lo staff di “Stato quotidiano” e agli assidui elettori.

Nel lontano settembre 1919 per la costruzione del battello n. 1 risultano proprietari Michele e Andrea Di Candia (detti palatella); la lunghezza richiesta era di palmi 22, al costo di lire 1.900.

I giorni di lavoro impiegati dai fratelli Prencipe furono complessivi 42.

Nota preziosa: “Il suddetto battello è stato costruito da nostro padre ed è stato tutto pagato, unito alle spese di pittura ed altro e da lire 50 avuto di regalia” (sic).

Battello n.2

È stato costruito per il sig. Castriotta Matteo, soprannominato zuccolecchia, nel dicembre 1919, lungo palmi 27, per lire 1.500; con giornate di lavoro 32 (Gaetano 9 giorni, Tatonno14 giorni e Raffaele 9 giorni). <<Il suddetto battello è stato costruito da papà nostro ed è stato pagato ogni cosa, senza però avere nessun millesimo di regalo>> (sic). In ordine di tempo: nel febbraio 1920 il battello n. 6, è stato costruito per il sig. Di Candia Vincenzo (palatella); a luglio 1922 al numero 42, il battello è stato costruito per il sig. Domenico Di Candia (palatella) con lunghezza palmi 29, per lire 2.200. Nelle giornate lavorative, con l’elenco dei loro rispettivi nomi, inizia a comparire il nome di Paolo o Paolino o Paoluccio e poi un certo Donato ed Antonio. In un successivo elenco, a conclusione delle spese sostenute nell’anno 1929, accanto al costo di ogni ora di lire 25 ai Prencipe, di lire 20, di lire 16 e di lire 14 ai loro apprendisti fa la chiamata completa di nomi e cognomi per Antonio Fortunato, Donato Fortunato e Paolino Rucher. Per il battello n.166, del febbraio 1994, compare di nuovo il sig. Domenico Di Candia. A marzo del 1941 al n. 209 compare il proprietario della lancia il sig. Di Candia Michele di Giambattista (detto marzullo). I cognomi che sono riportati in gran numero per commissioni di battelli, di lancia e di trabaccoli, sono i Castriotta (zuccolecchia, sciampagna e maliteso); i Granatieri (oggi Granatiero, in dialetto la vocale finale non la si pronunciava); i Castigliego; i Nenna; i Pallotta; i Bottalico (sia pazziariello, che surdicchio).

L’elenco dei cognomi è molto ricco ed esistente ancora oggi, con accanto spesso il loro stesso soprannome che focalizza immediatamente l’appartenenza della famiglia, oltre ad essere un buon biglietto da visita, che mostra meglio l’intraprendenza del loro lavoro, sempre più fiorente, a beneficio di tutta la comunità sipontina e di tutto il territorio sia vicino che lontano. A risentirci al più presto e per il prossimo anno nuovo.

Paola Prencipe in Falcone.