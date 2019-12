A sette mesi dal suo insediamento la Commissione straordinaria al comune di Manfredonia inviata dal ministero dell’interno dopo lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni criminali, traccia un primo bilancio del lavoro svolto fin qui. Incontriamo i tre commissariin una pausa del loro lavoro.

– Quale è la situazione del comune di Manfredonia?

“Un Comune in condizioni di numerose criticità. Abbiamo ereditato una situazione abbastanza complessa che stiamo affrontando con una serie di misure per far fronte alla debitoria in cui è stato lasciato il comune con un Piano di riequilibrio finanziario con molte lacune tant’è che il Ministero ci ha chiesto di integrarlo con una serie di chiarimenti per le quali è stato necessario fare delle indagini approfondite. Siamo impegnati in una sfida ardua”

– Attraverso il vostro lavoro avete avvertito la presenza di infiltrazioni mafiose?

“Abbiamo visto un po’ di cose che non andavano, una di queste è stata la Gestione tributi. L’abbiamo notato prima ancora che arrivasse l’interdittiva, abbiamo visto che c’erano dei costi eccessivi, con stipendi che non è dato riscontrare neanche fra i grandi manager industriali. Ecco questo potrebbe essere un segnale. La passata amministrazione aveva previsto un bando di gara per ridurlo come servizio ma da affidare sempre all’esterno. Noi abbiamo eliminato il problema. Abbiamo chiusa una struttura della quale evidentemente non si voleva fare a meno. Abbiamo internalizzato il servizio che ci ha consentito di fare una economia sull’aggio che percepiva la Società. Un primo passo verso una gestione oculata e ponderata, un tassello utile per cercare di evitare il dissesto finanziario”

– Una prospettiva concreta all’orizzonte?

“E’ un pericolo che incombe. Fino a quando non avremo visto gli esiti dell’attività avviata. Gli effetti si vedranno da adesso in poi. Dobbiamo augurarci che i cittadini pagino con sollecitudine cartelle che riceveranno. Il Piano di rientro è ancora sotto esame: non è stato respinto ma neanche approvato”

– Ci sono problemi con l’ASE?

“NON con l’ASE ma per l’ASE: abbiamo problemi con l’ARO (Azienda che si occupa di gestione dello smaltimento dei rifiuti, ndr) che strumentalmente vorrebbe addirittura mandare a casa l’ASE e fare una gestione unitaria dei rifiuti. Non è ancora chiaro cose si vuol fare: stiamo lavorando. No, con l’ASE non ci sono problemi: con l’amministratore unico ci siamo chiariti e procediamo in fattiva collaborazione”

– Aumenta la tassa rifiuti?

“Per il momento c’è un lieve conguaglio per quest’anno che sarà messo in bolletta a maggio”

– Il personale del comune è sufficiente?

“Abbiamo avanzato un piano di fabbisogno che ci consentirà, grazie anche all’intervento del prefetto di Foggia Grassi, di coprire 2 posti di dirigenti reclutati con bando pubblico, per i settori nevralgici ragioneria e tributi, e quattro impiegati dalla mobilità. Il personale deve capire quale è il proprio ruolo e seguire la Commissione”

– Sul piano delle iniziative produttive avanza la prospettiva delle ZES: Manfredonia è pronta?

“Abbiamo messo ordine in una settore dove la Regione aveva creato confusione inserendo erroneamente anche depositi e capannoni abbandonati. Non tutte le proposte hanno trovato spazio. La filosofia è cambiata, è stato dato spazio ai comuni che hanno il polso della situazione e fare una selezione per verificare quali attività inserire”.

– Il lavoro, i giovani vanno via

“Devini scendere in campo, devono presentarsi all’appuntamento con la storia di questa città ma anche a livello nazionale. Le rivoluzioni le fanno i giovani sia culturali che di altro tipo. I giovani devono dimostrare più attenzione e interesse per la res pubblica, verso la politica, verso tutto quello che riguarda il loro futuro. Devono scendere in campo, ci devono mettere la faccia. Non rassegnarsi, non essere spettatori ma essere protagonisti del proprio tempo”.