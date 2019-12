Meteo Gargano, domani fiocchi di neve a bassa quota

. Meteo Puglia: DOMENICA: Prosegue l’afflusso di fredde correnti dal NE Europa che mantiene in vita instabilità su Molise, Puglia ( Salento meridionale escluso) e Basilicata con precipitazioni sparse, nevose a quote basse, sin verso i 300-400m. Tendenza a miglioramento a fine giornata con fenomeni in attenuazione e/o assorbimento. Venti forti da N/NE. Basso Adriatico e Canale d’Otranto molto mossi. Clima invernale con freddo intenso in montagna.

IRRUZIONE FREDDA NEL WEEKEND CON FIOCCHI DI NEVE A BASSA QUOTA

Nel corso del fine settimana l’alta pressione, responsabile del bel tempo degli ultimi giorni, si spingerà verso i Paesi Nordici favorendo la discesa di fredde correnti verso il medio adriatico e il Sud che porteranno un netto calo delle temperature nonché instabilità tra la fine di venerdì, sabato e domenica con fiocchi a quote medio-basse, sino a 300/400m su Molise, medio-alta Puglia e Basilicata. Fiocchi e pioggia previsti anche a quote inferiori su interne lucane e appennino molisano, mentre in montagna si potrebbero accumulare sino a 20/30 cm sull’Appennino molisano settentrionale e sulla Lucania.

Residua instabilità poi lunedì mentre da martedì torna il bel tempo grazie all’espansione dell’anticiclone verso Levante. Attenzione anche ai venti sostenuti e al clima freddo.