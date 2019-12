Monte Sant’Angelo Co.Co.Co. in presidio

Circa una settimana fa è stata inviata una missiva da parte del rappresentante sindacale di Co. Co. Co. impiegati presso il Comune di Monte Sant’Angelo, il sig. Nunzio Gatta, presso la Prefettura di Foggia avente come oggetto: “Proclamazione dello stato di agitazione dei Collaboratori Coordinati e Continuativi del Comune di Monte Sant’Angelo, con richiesta di incontro per l’espletamento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione”.

Il contratto ha scadenza il 31 dicembre 2019 e sono già stati svolti incontri presso il Comune di Monte Sant’Angelo per addivenire a una soluzione positiva della vertenza.

I lavoratori, in coincidenza con la scadenza del contratto di collaborazione presidiano giornalmente, al termine della loro attività, la sede dell’ente comunale in maniera del tuto pacifica.

Sarebbe superfluo soffermarsi sull’importanza del contributo fornito da questi lavoratori in questi anni, impegnati giornalmente nelle più svariate opere di utilità sociale e a costi ridottissimi per l’ente.

L’esito positivo della vertenza rappresenterebbe uno snodo vitale per i collaboratori e le loro famiglie soprattutto in questo momento storico, dove il lavoro rappresenta il cardine della società, in un’epoca di così forti sproporzione del reddito tra chi ha avuto la fortuna e può contare su altro, che si aggrappa, per sopravvivere, solamente al proprio lavoro.

Questa platea di lavoratori, ormai storicizzata dal lontano 1996, ha sempre vissuto una fase di precarizzazione, che nell’arco del lasso di tempo lunghissimo, ha avuto modo di approfondire e valorizzare le proprie competenze e conoscenze.

Competenze che svanirebbero in un istante se non si dovesse procedere a concedere un’ulteriore proroga attraverso gli strumenti a disposizione, per dare poi seguito a un processo di stabilizzazione, così come previsto dall’Art. 20 comma 1 e 2 del Dlgs75/2017, e che vede avversare il sogno di tante famiglie montanare che stanno vivendo nell’incertezza da diversi anni.

Il lavoro è la base di un progetto di vita, un progetto che è venuto meno per questi lavoratori che non hanno mai avuto la fortuna di realizzare i propri sogni, costretti a vivere nell’incertezza e lottare quotidianamente per la sopravvivenza.

Coralmente ai lavoratori Co.Co.Co. del Comune di Monte Sant’Angelo, che umilmente mi onorano della loro fiducia e rappresentanza, sono fiducioso dell’esito positivo della vertenza, anche in considerazione che questi lavoratori, noi tutti, hanno rappresentato una risorsa per l’ente, operando in maniera brillante nell’esclusivo interesse della comunità.

Un ringraziamento particolare è rivolto a coloro, istituzioni, parlamentari, che stanno guardando con interesse l’evoluzione e lavorando alla risoluzione del problema.

Nunzio Gatta, rappresentante sindacale Co. Co. Co. Comune di Monte Sant’Angelo