Valanga in Val Senales, morte donna e bimba

Ancora vittime in montagna. Una donna e una bambina hanno perso la vita per una valanga in Val Senales, in Alto Adige. “Due vittime, una donna e una bambina di 7 anni, e un bambino in gravi condizioni per una valanga che si è abbattuta su una pista da sci” si legge in un tweet del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

“Sul posto tre elicotteri – informa il Cnsas – di cui uno proveniente dall’Austria. La valanga è scesa a una quota di 1800 metri circa e si è estesa per oltre 300 metri, in un punto in cui una pista da sci curva per circa 90°”. (ADNKRONOS)