Covid, ricercatore foggiano ha isolato la “variante inglese” in Puglia

Foggia, 28/12/2020 – (assocarenews) Un professionista pugliese varca la soglia della notorietà nazionale. Questa volta in un campo attualissimo e denso di attenzione come la pandemia in atto causata da Sars-CoV-2.

Si tratta di Domenico Galante (originario di San Marco in Lamis), dirigente veterinario del laboratorio biotecnologie e vaccini presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata con sede a Foggia. L’équipe plurispecialistica di cui fa parte, è stata la prima in Italia ad aver isolato la variante inglese del Sars-CoV-2.

A renderlo noto è un articolo apparso su la Repubblica a firma di Valerio Lo Muzio.

“Oltre a questo, da marzo, – ci spiega Galante – sono stati analizzati più di 47 mila tamponi”.

Confermano l’importanza di questo prestigioso risultato Antonio Fasanella, direttore generale dell’Istituto, “È un grande traguardo per il mondo scientifico” ed Antonio Parisi, responsabile del laboratorio di genetica della sezione di Putignano che ha affermato: “Le sequenze dell’intero genoma del virus verranno depositate nella banca dati pubblica e messe a disposizione della comunità scientifica internazionale”. (assocarenews)