“Da S. Giovanni Rotondo a Cuneo per consegnare il dono più bello”

San Giovanni Rotondo, 28/12/2020 – (okmugello) “Da marzo a pochi giorni fa ho personalmente percorso quasi 23.000 km. in auto più un certo numero di tratte aeree e attraversato due confine chiusi per impedire al covid di fermare i trapianti salvavita e poi, giovedì della scorsa settimana è arriva l’opportunità di poter consegnare un regalo di Natale speciale.

Insieme alla collega Marzia Fanfani siamo così partite nell’ultima domenica di shopping natalizio con destinazione San Giovanni Rotondo dove fra il misticismo legato alla figura di San Pio un giovane uomo avrebbe donato le sue cellule staminali per tentare di salvare il fratello ricoverato in gravi condizioni in un ospedale del nord.

Dopo l’attesa del prelievo e una giornata trascorsa sui luoghi del venerato cappuccino martedì, subito dopo l’ora di pranzo nell’Ospedale voluto da Padre Pio che oggi è uno dei più grandi d’Europa abbiamo preso in consegna il preziosissimo dono natalizio e siamo partite in auto per un lungo viaggio da sud a nord d’Italia di, navigatore alla mano, nove ore e trenta ore di percorrenza. Ecco Cuneo davanti a noi. Occhi che bruciano, cuore che palpita. Ci siamo.

A noi rimane la gioia di essere state il filo invisibile che ha unito i due fratelli, le due Babbe Natale che hanno preso in consegna questo speciale dono e che anche se non sono partite dal Circolo Polare Artico con le renne ma solo da Firenze con un auto hanno attraversato 14 regioni d’Italia per permettere a due fratelli di festeggiare il più bel Natale della loro vita”. (okmugello)