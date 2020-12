Foggia, Giulia solo 7 anni con un tumore al cervello: parte la raccolta fondi

Foggia, 28/12/2020 – “Ciao a tutti, sono un amico della famiglia che ha ricevuto, da poche ore, questa notizia sconvolgente. È natale e si dovrebbe essere felici e trascorrere più tempo possibile con i suoi cari, specie in questo periodo, purtroppo quello che è accaduto a questa famiglia è qualcosa di inimmaginabile! Il loro angelo di soli 7 anni, Giulia, è in condizioni gravissime! Sarà trasportata a Roma in queste ore per essere sottoposta ad un delicatissimo intervento al cervello. È una famiglia che avrà bisogno di tutto il nostro affetto morale, ma in questo momento c’è anche un gran sostegno economico. Le spese economiche saranno molte e si parla di cifre che purtroppo la famiglia non ha possibilità di sopportare, per questo vi chiedo, con il cuore in mano, di donare anche 1 euro. Possiamo provare tutti insieme, con l’aiuto del signore a rendere questo Natale pieno di speranza. PROVIAMOCI TUTTI INSIEME!

grazie a tutti….”

LINK RACCOLTA FONDI