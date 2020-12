Foggia, riapre la trattoria Mò dopo 40 giorni, superato il Coronavirus

(STATOQUOTIDIANO, ore 11.20). Foggia, 28 dicembre 2020. “No, non abbiamo chiuso, stavamo semplicemente lottando contro il coronavirus e tutti i suoi sintomi mentre gestivamo 3 piccoli bimbetti chiusi in casa e una mole assurda di bonifici e bollettini che si accumulavano”.

I titolari della trattoria Mò a Foggia riaprono dopo 40 giorni e 5 tamponi molecolari risultati positivi.

Quando il test è risultato negativo, la notte di Natale, “si era in zona rossa con i fornitori tutti fermi” commentano su facebook, dove avevano già annunciato, allo scoccare dei loro 12 anni di attività, quello che stavano vivendo a causa del coronavirus.

“Ma più la vita mette a dura prova, più ci si scopre forti. Tremendamente forti. Riapriamo dopo 40 giorni che ci sono sembrati 40 giorni nel deserto”.

“In cui siamo stati dipendenti dalla nostra famiglia per qualunque esigenza, perfino per buttare l’ immondizia, in cui ci siamo sentiti persi e perfino inutili senza il lavoro che ci qualifica e ci dà dignità”.

E da stasera asporto fino alle 22 e consegne a domicilio fino a mezzanotte. “Inutile sottolineare- conclude la nota- che tutto il personale è stato sottoposto ad analisi e gli ambienti accuratamente igienizzati”.