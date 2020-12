Il nuovo Piazzale Jenner a Vieste, un video mostra il progetto

Vieste 28 Dicembre 2020 ore 13:25 – Il nuovo Piazzale Jenner a Vieste

Adottato oggi, con delibera di giunta municipale, il progetto per la realizzazione e riqualificazione dell’area mercatale di piazzale Jenner. Dopo aver completato l’acquisizione delle aree di Piazzale Manzoni, Piazzale Jenner e area a giardini pubblici di Via Marconi, parte l’iter per l’ottenimento dei pareri necessari.

L’opera sarà finanziata da fondi pubblici con la possibilità di partecipazione di fondi privati. La nuova Vieste prende forma.

Il video mostra come prenderà vita il progetto:

FONTE Pagina Ufficiale Comune di Vieste – Facebook