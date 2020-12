Infermiere di Manfredonia: “Il virus non lo vediamo ma stiamo vicini a chi lo porta, e lottiamo!”

Si, la nostra stoffa, cucita in casa, fatta da tanto cuore che ci dà forza e coraggio e ci esponiamo in prima linea nel combattere questo virus invisibile che non riusciamo a toccarlo.

Il virus non lo vediamo ma stiamo vicini a chi lo porta, non lasciandolo solo e ci affidiamo ogni giorno alla nostra protettrice, la nostra Madre, SS. Maria di Siponto e a San Camillo de Lellis, nostro protettore e protettore del nostro Ospedale.

I tuoi figli infermieri non riesci a riconoscerli perché sono in trincea, messi nelle tute, occhiali, e visiere e 3 paia di guanti per non essere visti dal virus nelle aree Covid.

Ma ci sono pure infermieri nelle zone no Covid che non hanno nessuna protezione, eccetto la mascherina e sperano che il paziente, negativo al tampone in quel momento, rimanga tale sino alla dimissione.

Manfredonia sii fiera dei tuoi figli e figlie, che in tutta questa confusione, stanno combattendo, nascondendosi, sperando al più presto di uscire da questa trincea.

Un infermiere di Manfredonia