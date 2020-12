Landella sul vaccino: “Se fosse il mio turno lascerei spazio ai miei collaboratori”

(STATOQUOTIDIANO, ore 20:31). Foggia, Sindaci in prima linea durante la pandemia, dalla comunicazione dei dati alla riorganizzazione delle città, dalle dirette facebook – che si sono istituzionalizzate e oggi vengono anche preannunciate come un programma in tv- alle “strigliate” contro le violazioni, nonché, alle ordinanze sindacali.

Dopo il “Giorno del vaccino”, la somministrazione a medici, infermieri, personale sanitario, anziani delle Rsa e, (sorpresa!), anche al governatore della Campania Vincenzo De Luca, abbiamo ascoltato il parere di alcuni sindaci della Capitanata. Ma loro, si vaccinerebbero?

“Il vaccino è certamente una cosa buona ma se noi amministratori dovessimo, in una seconda fase, in base a un protocollo, entrare fra quelli che lo faranno io sarei l’ultimo a riceverlo”.

Il sindaco leghista di Foggia Franco Landella, dopo il V-day, pensa a come agirebbe lui in un futuro nel quale dovesse toccare agli amministratori pubblici: “Prima i miei collaboratori, quelli più esposti al pubblico in base al compito, non vorrei sembrare un privilegiato. Quando dico collaboratori penso ai vigili urbani o all’ufficio anagrafe, loro dovrebbero avere la priorità. Non condivido la scelta di De Luca, chi ricopre certi ruoli dovrebbe dare l’esempio, è una furbata, la sua, di uno che ha sorpassato la fila”.

Angelo Riccardi, già sindaco di Manfredonia, di centrosinistra: “Spero di vaccinarmi quando arriverà il mio tempo. De Luca ha fatto un gesto simbolico come governatore della Regione, ha dato un esempio, e poi mettiamoci d’accordo, un politico che non si vaccina è male, si vaccina ed è male lo stesso. Io non penserei a lui ma alla sceneggiata dei vaccini che arrivano come in un film da premio Oscar mentre la gente continua a morire, il percorso sanitario non sempre funziona e si scaricano le responsabilità reciprocamente. Anche per quanto riguarda la periodicità dei vaccini è un po’ come per il tracciamento, se non ci organizziamo con mezzi e uomini rischiamo di fare una brutta figura”.

Adalgisa La Torre, sindaco di Ordona (lista civica): “Io sono certamente a favore del vaccino, credo si la luce in fondo al tunnel, non abbiamo alternative, non possiamo continuare a vivere così. Oggi, dai dati della Prefettura, risultano 8-9 positivi, dati che coincidono con i miei. Abbiamo avuto periodi peggiori. Io esorterò i miei concittadini a vaccinarsi, anche se non c’è nessuna obbligatorietà, come li ho già esortati in un video a scaricare “Immuni”. Per quanto riguarda De Luca non saprei, non so come si sia giustificato.

“Comunque se non era previsto non è una cosa giusta, ma non penso che abbia preso a botte qualcuno per entrare, qualcuno l’avrà permesso. Ma voglio pensare in positivo, che l’abbia fatto per dare un esempio”.

Il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta (lista Civica) ha sul suo profilo facebook il logo “io mi vaccino quando verrà il tempo per il bene di tutti”, che è anche e soprattutto “a favore di chi combatte per noi questa dolorosa battaglia”. Ieri, scrive sui social, con il V-day è partita “la battaglia verso questo mostro invisibile”.

Michele Crisetti, sindaco di S. Giovanni Rotondo, Pd: “Personalmente non vedo l’ora di vaccinarmi, per tutelare me stesso e chi mi circonda. Nessun uomo è un’isola – scrive su fb- e se vogliamo tornare alla vita di sempre dobbiamo agire compatti verso un unico obiettivo: debellare per sempre il virus con l’arma più potente di cui disponiamo, il vaccino, senza mai dimenticare le norme anti Covid che ormai fanno parte della nostra quotidianità e che ci accompagneranno ancora per un po’”.

Circa il vaccino al presidente De Luca non si esprime: “Non lo so, non sono della Regione Campania, so che quando sarà autorizzato in base al mio ruolo di sindaco, o di insegnante o di cittadino farò il vaccino, non prima, ma anche domani, se dovesse essere così. Ed esorterò anche i miei concittadini, è una speranza, sono fiducioso che potrà cominciare una fase nuova, dopo circa un anno, per uscire dal tunnel in cui siamo finiti”.

Paola Lucino, 28 dicembre 2020