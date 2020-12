Manfredonia. Festa della famiglia, le 3 parole dell’amore

La prima domenica dopo Natale la Chiesa celebra la festa della famiglia.

E lo fa con lo sguardo rivolto alla famiglia di Nazareth di sui si dice che è “esperta nel soffrire”, visto le numerose peripezie che ha dovuto attraversare specie nei primi anni di vita del bambin Gesù. Ed è ispirandosi ad essa che Papa Francesco ha ripetuto recentemente, come va facendo ormai da molti anni, che un buon rapporto familiare deve basarsi su almeno tre parole, semplici ma difficili da praticare. Esse sono PERMESSO, GRAZIE e SCUSA.

La prima è la parola del rispetto. La seconda della sorpresa. La terza dell’attesa. Perché l’amore non è una stazione di servizio, ma un cammino che dura tutta la vita. Con un occhio rivolto in modo particolare alla vita di coppia vediamo queste tre parole che significato hanno.

PERMESSO. E’ la parola che fonda il rispetto. Si chiede permesso quando il luogo nel quale entri non ti appartiene. La persona che ami non è tua o tuo. In amore non si entra da padroni, ma da ospiti e da custodi, perché l’altro non lo si prende, ma lo si accoglie.

Prima, quando due si sposavano, si dicevano l’un l’altro: “Io prendo te”. Oggi, invece si dice: “Io accolgo te”. L’altro è come una terra sacra di fronte al quale, come Mosè davanti al roveto ardente, bisogna togliersi i sandali prima di entrare. E questo vale per qualsiasi membro della famiglia. Questo significa che, anche negli affetti, non esiste mercificazione né alcuna forma di strumentalizzazione o di ricatto.

GRAZIE. È la parola della sorpresa. Perché l’amore non è scambio in nome dell’utilità o di ciò che è solo conveniente o puramente gratificante, ma dono gratuito che spiazza l’altro che non si aspetta nulla in cambio.

Grazie per il semplice fatto che ci sei e per quello che sei. Perché ciò che mi ha donato non l’ho mai davvero meritato.

Perché, pur essendo libera di non amarmi, hai scelto di farlo. Grazie perché non mi hai amato per necessità, ma liberamente. Perché mi hai sorpreso e mi hai scelto anche quando qualche volta ti ho dimenticata.

Grazie perché mi sei rimasta accanto anche quando, distratto, ho lasciato cadere nel vuoto le tue attenzioni, perché non sei mai stata un peso ma sempre un dono. E ora ti lascio libera di andare, perché mi piacerebbe vederti tornare, sapendo che hai sempre la possibilità di non farlo. Grazie perché ogni giorno che mi sei stata accanto, mi hai scelto ed eletto, tra tanti, come colui che può essere all’altezza del tuo valore. Per avermi ritenuto degno di farmi arrivare fin dentro la tua intimità.

E’ la parola che impedisce all’amore di degenerare nell’abitudine. Apre un varco di stupore nella routine del nostro stare insieme. di fronte all’altro che non meritiamo mai abbastanza. In amore si dice “grazie” perché nulla è dovuto.

SCUSA. È la parola dell’attesa, perché già so che non sarò mai all’altezza di ciò che sei, di ciò che ti meriti, di ciò che ti aspetti. Infatti, ho bisogno di tempo per imparare a capirti, a conoscerti, e anche se sbaglierò, so che la mia fragilità non sarà un motivo per smettere di amarti. Sono consapevole fin d’ora dei miei limiti e del fatto che non saprò amarti mai abbastanza.

I miei e i tuoi errori saranno l’occasione per trasformare il nostro amore da dono in perdono. E il perdono che ci doneremo ci incoraggerà a non smettere di cercarci ogni giorno come se fosse il primo, per rinascere dai nostri errori, in modo nuovo.

Per onorarci e rispettarci indipendentemente dalle situazioni nelle quali ci troveremo. Se cadrò, tu mi rialzerai, come io farò con te. Capiremo che ogni crisi sarà un apprendistato, perché chi ama l’altro non lo adora, ma lo accetta e lo accoglie con tutte le sue fragilità. Perché amare è dare all’altro il permesso di sbagliare.