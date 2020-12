(STATOQUOTIDIANO, ore 15.30). Manfredonia, 28 dicembre 2020. “Non so quanto tempo ancora c’è per lei. Ha un male incurabile. Sta per morire. Quello che provo: non si può dire. Ma voglio ringraziare pubblicamente gli angeli dell’ANT”.

E’ quello che ha detto stamani a StatoQuotidiano il sig. Gennaro, marito di Lucia, donna di Manfredonia, che sta lottando contro una “terribile malattia”.

In questo momento così duro per la moglie, e per la sua vita, Gennaro vuole ringraziare: “il dottor Sante Di Rosso, l’infermiera, la psicologa, e tutti i volontari dell’ANT di Manfredonia, che – come da statuto della fondazione – “fornisce assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie”.

“Ieri sono venuti a casa, il giorno di Santo Stefano, per restare vicini a mia moglie. Ma anche a Natale, sempre. Questi ragazzi vengono tutte le settimane, a qualsiasi orario, da quando mia moglie si è ammalata. Sono senza parole: sono persone dal cuore d’oro, sono degli angeli in terra”.

FOCUS FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS

Come da informazione pubblica, “la fondazione ANT Italia Onlus è nata a Bologna nel 1978 per iniziativa dell’oncologo Franco Pannuti, Fondazione ANT Italia ONLUS fornisce assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie”. “In base alle risorse reperite sul territorio, ANT offre inoltre progetti di prevenzione oncologica gratuiti”.

Il credo di ANT è sintetizzato dal termine “Eubiosia” (dal greco, eu/bene-bios/vita, “la buona vita – vita in dignità”) intesa come insieme di qualità che conferiscono dignità alla vita, in ogni fase della malattia.

Fondazione ANT è la più ampia realtà non profit in Italia per l’assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici. Dal 1985 a oggi ANT ha assistito oltre 138.000 malati, in modo completamente gratuito, con équipe multi-disciplinari presenti in 31 province in 11 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria).

Ogni anno sono 10.000 gli assistiti in tutta Italia.

ANT offre un’assistenza specialistica effettuata da 539 figure professionali tra medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, operatori socio-sanitari, farmacisti e specialisti che lavorano per la Fondazione, portando al domicilio del malato tutte le cure necessarie 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Il servizio è esteso anche ai bambini con il progetto Bimbi in ANT.

ANT offre inoltre sostegno psicologico domiciliare al malato e alla sua famiglia, in ogni fase della malattia.

“Viviamo in una società in cui non fa comodo parlare di sofferenza, dentro l’uomo predomina l’idea che è utile solo chi è efficiente e competitivo e chi non risponde a tali requisiti viene scartato, allontanato o ignorato. Non dimentichiamo però – aveva detto nel febbraio 2016 il responsabile della delegazione Ant di Manfredonia, Michele Vaira, in seguito deceduto– che la sofferenza è parte integrante della natura umana, che tutti siamo vulnerabili e che la malattia fa parte della vita e nessuno può sfuggirle. Riconoscerla, accettarla e curarla è la prima cosa da fare”.

“Non è facile fare ciò che dico, ma ho capito che la preghiera può essere di aiuto, essa viene sempre ascoltata dal Padre che se non ci guarisce ci dà la forza di poter sopportare”.”

“La cosa importante per noi volontari è stare vicini agli ammalati e comprendere il valore dell’accompagnamento anche se silenzioso”.

Vaira era un infermiere professionale che, ancor prima di veder costituita la delegazione Ant operante oramai da 15 anni nel distretto sanitario di Manfredonia, già offriva ogni suo momento libero dagli impegni di lavoro all’assistenza domiciliare gratuita dei malati colpiti da tumore e in special modo per quelli terminali, nel segno dell’eubiosia praticata dall’associazione che si autofinanzia e sostiene in tutta Italia una squadra di circa 400 professionisti che lavorano per la Fondazione ma a titolo completamente gratuito per i pazienti che ricevono a casa cure di livello ospedaliero.

“Dedizione, affetto e vicinanza li aiuta a non sentirsi soli. Ma la scoperta più grande e la sensazione più appagante è che fare tutto questo fa bene prima a chi lo fa e poi a chi riceve”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it